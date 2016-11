Hinrundenaus für Blum, Tarashaj wird operiert

Verletzungssorgen bei der Eintracht

Frankfurt - Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Tagen auf Offensivspieler Shani Tarashaj verzichten. Für Danny Blum ist zudem die Hinrunde wegen einer Verletzung gelaufen.

Der 21-Jährige Shani Tarashaj wird sich am Mittwoch die Mandeln operativ entfernen lassen, wie der Fußball-Bundesligist heute mitteilte. Tarashaj sagte deshalb auch die Einladung zur Schweizer Nationalmannschaft ab. Der Neuzugang vom FC Everton hatte wegen einer Mandelentzündung bereits am Samstag im Kader für das Spiel gegen den 1. FC Köln gefehlt.

Beim Heimspielerfolg gegen den 1. FC Köln verletzte sich Danny Blum zudem am linken Knie, als er bei einem Sprint im Rasen hängen blieb und sich dabei das Knie verdrehte. Am gestrigen Sonntag ergab eine Kernspin-Untersuchung, dass sich der 25 Jahre alte Angreifer das Innenband im linken Knie gerissen hat. Für die nächsten Wochen wird Danny Blum laut Pressemitteilung des Vereins eine Orthese tragen und für die restlichen Spiele in der Vorrunde ausfallen. (dr/dpa)

Eintracht-Zeugnis gegen Köln Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Hübner