„Wir haben nichts gemacht, was den Regeln nicht entspricht“

Hektisches Spiel in Freiburg

+ © dpa-avis Niko Kovac © dpa-avis

Freiburg - Sieben gelbe Karten, vier für Freiburg, drei für Frankfurt, tobende Zuschauer, emotionale Trainer – in Freiburg wurde wieder einiges geboten. Genau darauf hatten die Eintracht-Trainer ihre Spieler unter der Woche vorbereitet. Von Peppi Schmitt

Auch in diesem Fall ohne positive Wirkung. Vor allem in der zweiten Halbzeit war die Hektik so groß geworden, dass der Spielfluss komplett verloren gegangen war. Darunter litten besonders die Frankfurter, die freilich mit unbeherrschten Aktionen selbst einiges dazu beigetragen hatten. „Wir haben uns von der bewusst reingebrachten Hektik anstecken und uns den Schneid abkaufen lassen“, rügte Sportvorstand Fredi Bobic.

Im Mittelpunkt der Kritik stand nachher auch Schiedsrichter Marco Fritz, vor allem die Zuschauer hatten in ihm den Buhmann gesehen. Doch speziell der Freiburger Trainer nahm den Unparteiischen in Schutz. Fritz habe sicher nicht alle richtig gemacht, sagte Christian Streich, „aber er hat die Ruhe bewahrt und das Spiel mit allen Spielern beendet“. Niemand hätte etwas davon gehabt, wenn es rote oder gelb-rote Karten gegeben hätte. Kandidaten dafür hatte es einige gegeben. Auf Frankfurter Seite waren vor allem die heißblütigen Süd- und Mittelamerikaner David Abraham und Marco Fabian auf einem schmalen Grat gewandelt.

Das Eintracht-Zeugnis gegen Freiburg Zur Fotostrecke

Eintracht-Trainer Niko Kovac setzte sich vehement gegen Vorwürfe zu Wehr, auch vom Freiburger Präsidenten Fritz Keller geäußert, man habe sich unfair verhalten, weil der Ball bei Verletzungen Freiburger Spieler nicht ins Seitenaus gespielt wurde. Es sei seit Saisonbeginn Vorgabe des DFB, dass die Schiedsrichter das Spiel bei schweren Verletzungen unterbrechen und nicht die Mannschaften. „Denn es wird nun auch mal Zeit geschunden“, sagte Kovac, „wir haben nichts, aber auch gar nichts gemacht, was den Regeln nicht entspricht“.