Kovac: „Wir sollten öfter miteinander reden“

Empathie und Demut auch im Fußball

+ © Hübner © Hübner

Frankfurt - Eintracht-Trainer Niko Kovac legt großen Wert auf verbale Kommunikation. "Der liebe Gott hat uns die Zunge gegeben, damit wir miteinander reden. Das sollten wir öfter tun - und dem anderen auch mal verzeihen.“

Dies bleibe in Zeiten von Smartphone und Co. entscheidend, um Missverständnisse auszuräumen, sagte der Trainer der Frankfurter in einem heute veröffentlichten Interview der "Welt". Die Werte früherer Generationen seien "ein wenig verwässert", kritisierte der in Berlin geborene Kroate. "Was ist so schwer daran, höflich zu sein? Liebe- und verständnisvoll gegenüber den Mitmenschen?" Auch im Fußball seien Empathie und Demut gefragt. "Wenn man nicht geerdet ist, kann es schnell brenzlig werden."

Kovac hat Anfang des Monats den Fair-Play-Preis des Deutschen Fußball-Bundes erhalten, weil er einen gegnerischen Spieler getröstet hatte, als Eintracht Frankfurt sich im Mai den Klassenerhalt gegen Nürnberg sicherte. Diese Geste sei "absolut selbstverständlich" gewesen, betonte der Geehrte, der schon häufiger auf seinen katholischen Glauben verwiesen hat. "Mögen wir Menschen auf der Welt unterschiedlich von der Sprache oder der Religion sein - was uns unterm Strich doch eint, ist die Tatsache, dass wir Menschen sind." (KNA)