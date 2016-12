Heftige Vorwürfe nach dem „Giftduell“

„Da klicken die Handschellen“

Frankfurt - Nach dem überhart geführten Spiel zwischen der Frankfurter Eintracht und der TSG Hoffenheim gerieten Trainer und Spieler auch nach den 90 Minuten noch verbal aneinander. Mittlerweile haben sich die Wogen aber zumindest etwas geglättet. Von Peppi Schmitt

Schiedsrichter Christian Dingert blieb nichts weiter übrig, als seine schwache Leistung einzuräumen. „Eigentlich hätten sie mich auswechseln müssen“, soll er zu Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann gesagt haben, „wir hatten heute nicht unseren besten Tag.“ Das war die Untertreibung des Jahres. Dingert hatte beim „Giftduell“ zwischen der Frankfurter Eintracht und der TSG Hoffenheim, das Nagelsmann offenbar in Unkenntnis jeder Fußball-Historie als „Derby“ bezeichnete, so ungefähr alles falsch entschieden, was man falsch entscheiden kann. Die Kurzform: Er hätte Marco Fabián nach einer rüden Attacke gegen Torwart Oliver Baumann zwingend die Gelbe Karte zeigen müssen. Er hätte David Abraham nach seinem Ellbogenschlag gegen Sandro Wagner zwingend die Rote Karte zeigen müssen. Er hätte der Eintracht nach Foul an Abraham einen Elfmeter geben müssen. Er hätte Sandro Wagner wegen ständigen Provozierens und Reklamierens schon in der ersten Halbzeit „Gelb“ zeigen müssen und nicht erst zwei Minuten vor dem Ende. Und er hätte Timothy Chandler nach einer harmlosen Berührung am Hals von Wagner niemals „Rot“ zeigen dürfen.

Lesen Sie heute auch: Niko Kovac: „26 Punkte machen mich stolz“ Die Wogen schlugen dementsprechend hoch. Nach Abpfiff gerieten sogar die Trainer aneinander. Nagelsmann hatte den Frankfurtern „Methode“ bei den Zweikämpfen mit Wagner vorgeworfen und damit den Kollegen Niko Kovac so richtig auf die Palme gebracht. „Das ist eine Frechheit“, sagte der Eintracht-Coach. Immerhin, während der anschließenden Pressekonferenz begruben sie das Kriegsbeil wieder, versicherten sich öffentlich gegenseitige Wertschätzung. Dafür war es sicher gut, dass Kovac brisante Aussagen seines Kollegen über Abraham da noch nicht gehört hatte. Das Foul als „völligen Wahnsinn“ zu bezeichnen, war nachzuvollziehen. Aber dann war der jüngste Bundesligatrainer weit übers Ziel hinaus geschossen. „Wenn ich irgendwo sehe, wie ein Mann einem anderen mit dem Ellbogen in dieser Art und Weise ins Gesicht schlägt, klicken die Handschellen“, wird er bei FAZ.net zitiert, „der wird das Tageslicht so schnell nicht wieder sehen“. Handschellen, Gefängnis für Abraham? Ein verbales Foul.

Kovac hatte zugegeben, „dass es natürlich eine rote Karte für Abraham war“. Der Frankfurter Trainer ging in seiner Analyse aber tiefer. Aus seiner Sicht werden in der Bundesliga zu viele Kleinigkeiten geahndet, „da wird mehr abgepfiffen als beim Basketball.“ Den deutschen Schiedsrichtern empfahl er, sich ab und zu mal Spiele im Ausland anzuschauen. „International wird anders gepfiffen“, behauptete Kovac. In der Bundesliga gäbe es Freistöße für „Pipifax, für Fouls, die keine sind, weil sich Spieler einfach nur hinschmeißen.“

Ein Vorwurf, der direkt zu Sandro Wagner führt. Der ehemalige Darmstädter hatte im Grunde über die gesamten 93 Minuten mit dem Ball nicht wirklich etwas zu tun, dafür immer mit den Gegnern und noch mehr mit allen Unparteiischen. „Wer so spielt wie er, immer am Rande der Legalität, der muss auch damit rechnen, dass er mal einen abkriegt“, hatte der Frankfurter Kapitän Alex Meier gesagt. Abrahams Ellbogenattacke wollte er damit aber keineswegs rechtfertigen oder entschuldigen, schränkte Meier nach Sicht auf die TV-Bilder ein. Dies hat er in einem Telefongespräch am Sonntag auch Sandro Wagner mitgeteilt, wie Hoffenheims Manager Alexander Rosen, übrigens einst Spieler der Eintracht, berichtete. Die Missverständnisse seien ausgeräumt worden. Frankfurts Trainer Kovac hatte sich vor allem darüber aufgeregt, „dass der Schiedsrichter zugelassen hat, dass sich zwei Spieler bei jeder Aktion fünfzig Meter auf den Weg gemacht und beschwert haben“. Gemeint waren die Hoffenheimer Vogt und vor allem natürlich Wagner.

Grundsätzlich findet Kovac Wagners Spielweise gar nicht so schlimm, „weil diese Aggressivität ja grundsätzlich eine gute Eigenschaft ist“. Wenn ein solcher Spieler im eigenen Team stehe, sei das „positiv“, wenn er bei Gegner spielt eben „unangenehm“. Die Eintracht hatte mit Maik Franz vor Jahren einen Profi in den eigenen Reihen, der ähnlich polarisierte. Wagner übrigens war nach dem Abpfiff auch viel versöhnlicher als zuvor auf dem Platz. Chandlers Platzverweis bezeichnete er als nicht gerechtfertigt. Da waren sich ausnahmsweise mal alle einig.