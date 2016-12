Hitziges Verfolgerduell ohne Sieger

Rote Karte für Chandler eine Fehlentscheidung / Glück für Abraham

+ © Hübner Rudelbildung im Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Hoffenheim, und der überforderte Schiedsrichter Christian Dingert mittendrin. Von links: Adrej Kramaric, Mascarell, Nadiem Amiri, Dingert, Benjamin Hübner, Kevin Vogt und die Frankfurter Timothy Chandler, David Abraham und Haris Seferovic. © Hübner

Frankfurt - Keine Tore im giftigen Spitzenspiel: Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim haben durch eine Nullnummer am 14. Spieltag den Sprung auf einen Champions-League-Platz in der Bundesliga verpasst. Von Peppi Schmitt

47.000 Zuschauer sahen ein umkämpftes Duell zwischen den punktgleichen Rivalen, in dem beide Erfolgsserien hielten. Der Tabellenfünfte aus Frankfurt ist seit acht Spielen ohne Niederlage, Hoffenheim auf Rang vier (beide 26 Punkte) neben Tabellenführer RB Leipzig weiter das einzige ungeschlagene Team in dieser Bundesligasaison. Das 0:0 am Ende sagte aus, was da wirklich passiert war. Nicht viel nämlich, eine von der Taktik geprägte Partie, hart umkämpft, nickelig, des-öfteren über die Grenzen hinaus, mit nicht wirklich vielen Chancen auf beiden Seiten. Die Frankfurter verpassten nicht nur den Sieg, sie verloren dann auch noch Timothy Chandler mit einer Roten Karte. Dies war freilich eine der unzähligen Fehlentscheidungen des schwachen Schiedsrichters Christian Dingert.

Eine Woche nach seinem ersten Tor in Augsburg musste Branimir Hrgota zurück auf die Bank, für ihn spielte Haris Seferovic. Was dann kam war eine Art Rasenschach, mit Ballgeschiebe auf beiden Seiten. Die Mannschaften schienen gefangen in den taktischen Anweisungen ihrer Trainer, es bewegte sich nicht viel. Aufregend war in der ersten Hälfte vor allem Sandro Wagner. Der ehemalige Darmstädter diskutierte unentwegt mit dem Schiedsrichter, den Assistenten an der Linie, sogar dem vierten Offiziellen. Allerdings hätte sein Gegenspieler Abraham nach einer Tätlichkeit (Ellbogencheck) gegen Wagner Rot sehen müssen. Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann war außer sich: Die Aktion von David Abraham war völliger Wahnsinn. Er hat mit vollem Risiko ins Gesicht eines Spielers geschlagen.“

Sandro Wagner meinte nach dem Spiel: „Mein Schädel brummt noch ein bisschen. In einem sehr, sehr ekligen Spiel, das auch für den Schiedsrichter schwer zu leiten war, war das die spielentscheidende Szene.“ Doch die Eintracht durfte zu elft weiterspielen, weil der Schiedsrichter Abrahams Ausraster nicht gesehen hatte. Kurz vor der Pause hätte die Eintracht in Führung gehen können. Zunächst verfehlte Fabián mit einem Weitschuss nur knapp, dann zwang Meier Baumann zu einer tollen Parade.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Alex Meiers Schuss nach einem groben Fehlpass von Hoffenheims Kevin Vogt wurde abgeblockt (64.). Nach einer Ecke zielte der Eintracht-Kapitän wenig später über das Tor (66.). Hoffenheim spielte nach vorne zunehmend einfallslos, ein Freistoß von Nadiem Amiri landete in den Armen von Lukas Hradecky (74.). Imponierend dabei, wie sicher die Frankfurter Defensive stand, sie ließ nichts mehr zu.

Und dann explodierte die Partie noch einmal. Denn Schiedsrichter Dingert stellte Chandler sechs Minuten vor dem Ende wegen eines Schubsers nach Rudelbildung vom Platz. Eine Fehlentscheidung, wie selbst der wieder einmal beteiligte Wagner erklärte: „Chandler hat mir bisschen leid getan. Ich hoffe, dass der DFB ihn nicht lange sperrt.“ Es war nun wieder Gift im Spiel. Zwei Minuten vor dem Ende zeigte Dingert dann auch Wagner die gelbe Karte, ungefähr eine Stunde zu spät. Am Ergebnis aber änderte dies alles nichts mehr.