Weniger als 10.000 Tickets gegen Ingolstadt verkauft

Minuskulisse im Pokalspiel wegen DFB-Strafe

+ © Jan Huebner Leere Ränge - auch für den morgigen Dienstag sind bislang nur etwas mehr als 6000 Karten verkauft worden. © Jan Huebner

Frankfurt - Frankfurts Trainer Niko Kovac hat für das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt einige Veränderungen angekündigt.

"Wir brauchen frische Spieler. Und zwar sowohl gegen Ingolstadt als auch am Freitag in der Liga gegen Gladbach", sagte Kovac heute mit Blick auf die Partie am morgigen Dienstag (20.45 Uhr). Wie groß die Rotation im Vergleich zum 3:0 beim Hamburger SV am Freitag ausfallen wird, wollte Kovac aber noch nicht verraten. Torjäger Alexander Meier, der in Hamburg geschont worden war, dürfte aber in die Startelf zurückkehren.

Wegen der schweren Ausschreitungen einiger Eintracht-Anhänger beim Erstrundenspiel in Magdeburg sind für die Begegnung gegen Ingolstadt nur Sitzplatz-Dauerkarteninhaber und Gäste-Fans zugelassen. Die Frankfurter haben deshalb lediglich 6127 Tickets für das Spiel verkauft. Kovac stellt seine Mannschaft deshalb auf eine "besondere Atmosphäre" ein. "Es wird trostlos", sagte der Frankfurter Trainer, der eine ähnliche Situation bereits 2015 als Fußball-Nationalcoach von Kroatien im Spiel gegen Italien erlebt hat. "Das ist sehr bieder und traurig und nicht sehr angenehm", sagte der 45-Jährige. (dpa)