Niko Kovac: Neuer Vertrag unter dem Weihnachtsbaum

„Beide Seiten sind gewillt“

Frankfurt - „Mein Vertrag ist völlig unwichtig“, hat Niko Kovac heute Mittag gesagt, „ich möchte mich einfach nur auf meine Arbeit konzentrieren.“ Diese Einschätzung entspricht freilich nicht der ganzen Wahrheit. Denn unwichtig ist eine Vertragsverlängerung mit dem Trainer für die Frankfurter Eintracht mitnichten. Von Peppi Schmitt

Die Vertrag mit dem 45 Jahre alten Kroaten Niko Kovac läuft im kommenden Sommer aus und es gibt keine Zweifel, dass beide Seiten die Zusammenarbeit fortsetzen wollen. Sportvorstand Fredi Bobic hat dies bereits öffentlich bekundet. Man werde in aller Ruhe daran arbeiten, zu einer Vertragsverlängerung zu kommen. Kovac hat nun erste Gespräche mit Bobic bestätigt. Und er hat zwischen den Zeilen auch seine Bereitschaft erklärt, bei der Eintracht zu bleiben. „Beide Seiten sind gewillt, das richtige Ergebnis zu finden“, hat er gesagt, „wir sind in der Mache.“ Auf einen genauen Zeitpunkt für die bevorstehende Einigung wollte er sich aber nicht festlegen, „weil ich mich nicht unter Druck setzen will.“ Auch der Klub sehe dies ähnlich.

Und doch wird es nicht mehr lange dauern, bis Vollzug gemeldet werden kann. Kovac: „Wenn es zu Weihnachten passiert, passiert es zu Weihnachten. Wenn es früher passiert, dann früher. Ich habe ja noch Vertrag.“ Durchaus wahrscheinlich also, dass die Vertragsverlängerung des erfolgreichen und beliebten Trainers unterm Weihnachtsbaum liegen wird. Am Donnerstag spielt die Eintracht im Stadion am Bornheimer Hang gegen den FSV Frankfurt. Das Stadtderby ist freilich eher eine Ergänzung des wöchentlichen Trainingsprogramms als ein wirklich wichtiger Wettkampf. „Das Ergebnis ist mir in diesem Fall völlig egal“, sagt der Eintracht-Coach, „wichtig ist, dass wir heil aus dem Spiel gegen einen starken Gegner herauskommen.“

Dabei kann Kovac trotz der insgesamt zehn Länderspielabstellungen immer noch eine ordentliche besetzte Mannschaft aufs Feld schicken. Unter anderem mit den Stammkräften David Abraham, Szabolcs Huszti, Bastian Oczipka, Omar Mascarell und Alexander Meier. Diese Fünf will Kovac allerdings jeweils nicht über 90 Minuten spielen lassen, sondern ihnen auch Schonung einräumen. Noch nicht für 90 Minuten ist auch Ante Rebic bereit, der nach seinem Bänderriss im Knöchel heute das volle Trainingsprogramm mitmachen konnte und gegen den FSV am Ende auch eine halbe Stunde spielen soll.

Fraglich ist der Einsatz von Verteidiger Yanni Regäsel, der wegen Adduktorenproblemen nur Lauftraining absolvieren konnte. „Ich würde ihn gerne 90 Minuten spielen lassen“, sagt Kovac, „aber wir werden kein Risiko eingehen.“ Neben den verbliebenen Profis werden gegen den FSV mit Torwart Eric Gründemann und den Feldspielern Niklas Thiel, Nick Förster und Raffael Cvjetkovic noch vier Spieler aus der U19 im Kader stehen.