Polizei schnappt Pyro-Werfer von Magdeburg

Strafverfahren gegen 24-jährigen Eintracht-Fan

Frankfurt - Mit Hilfe der Magdeburger Polizeikollegen und eines Fan-Videos ist ein Pyro-Werfer aus der Partie 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt identifiziert worden. Der 24 Jahre alte SGE-Fan muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

Erfolg für die „Ermittlungsgruppe Fußball“ der Polizei in Frankfurt und Magdeburg: Ein mutmaßlicher Pyro-Werfer aus dem DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt ist identifiziert. Ein 24-jähriger Mann aus Neu-Anspach ist aufgrund eines Videos, das von einem Frankfurter Fan der Polizei zur Verfügung gestellt wurde, ins Visier der Ermittler geraten. Bei einer gestern durchgeführten Wohnungsdurchsuchung erhärtete sich der Tatverdacht. Dort fanden die Beamten zahlreiche Pyrotechnik unter anderem in Form von diversen illegalen Böllern. Außerdem fand die Polizei die Kleidung des mutmaßlichen Täters und auch eine Eintrittskarte zum Spiel in Magdeburg.

Bei der ersten Vernehmung schwieg der 24-jährige Eintracht-Fan. Er wurde zunächst wieder entlassen. Gegen ihn ist nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz sowie der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die umfangreichen Ermittlungen in Frankfurt und Magdeburg werden nun fortgeführt. In Magdeburg wurden bereits letzte Woche sieben Tatverdächtige identifiziert, die an den Ausschreitungen beim DFB-Pokalspiel beteiligt waren. Fünf weitere Personen stehen ebenfalls im Verdacht des Landfriedensbruchs sowie der gefährlichen Körperverletzung.

Der Bundesligist Eintracht Frankfurt ist für die schweren Verfehlungen seiner Fans beim Pokalspiel in Magdeburg bereits hart bestraft worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte einen Zuschauer-Teilausschluss für das Liga-Spiel gegen den FC Bayern München sowie für die Partie gegen den FC Ingolstadt im Pokal. Eine Geldstrafe wurde den Hessen diesmal nicht auferlegt, stattdessen muss der Verein künftig 30 bis 50 eigene Ordner zu Gastspielen mitbringen und ein personalisiertes Ticket-System für Auswärtspartien installieren. dr