Eintracht prüft zivilrechtliche Klage gegen Pyro-Werfer

So kommentiert Axel Hellmann die Täterermittlung

+ © Hübner © Hübner

Frankfurt - Eintracht-Vorstand Axel Hellmann hat die Ermittlung des Pyro-Werfers von Magdeburg kurz nach unserem Bericht kommentiert.

„Wir freuen uns über den Erfolg der Polizei, die den Täter dingfest gemacht hat, der in Magdeburg Leuchtspurgeschosse in einen benachbarten Block geschossen hat. Unser Appell an die Fans der Eintracht, der Polizei Hinweise zur Ergreifung des Täters zu geben, haben gefruchtet. Die Festnahme wurde erreicht unter anderem mit Bildern von unseren Fans und durch Zeugenaussagen unserer Fans. Noch ist nicht bekannt, ob der Täter einer der großen Fangruppen zugeordnet werden kann. Es deutet sich an, dass dem nicht so ist“, und weiter: „Aus unserer Sicht ist der Polizei ein Volltreffer gelungen. Wenn wir mitgeteilt bekommen, wer der Täter ist, werden wir natürlich prüfen, welche zivilrechtlichen Möglichkeiten bestehen. Unsere grundsätzliche Haltung ist in diesem Fall, dass wir in Anbetracht dessen, was über den Täter bekannt ist, die zivilrechtlichen Möglichkeiten in vollem Umfang auszuschöpfen.“ sp