Das Rätsel um das „Geheimtraining“ der Eintracht 

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht trainiert vor dem Spiel am Samstag gegen Bayern München unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch „Geheimtraining“ genannt. Was stand wohl bei der einstündigen Einheit heute auf dem Trainingsplan? Eine Spurensuche. Von Peppi Schmitt

Heute war es wieder so weit, wie am Tag zuvor und am Tag danach: Die Frankfurter Eintracht machte vor dem Spiel am Samstag gegen Bayern München die Schotten dicht. Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch „Geheimtraining“ genannt. Hinter einem Sichtschutz auf dem Platz an der Wintersporthalle im Schatten der WM-Arena. „Die Gegner schicken Spione“, begründet Trainer Niko Kovac die Maßnahme, „man muss ihnen ja nicht freiwillig etwas auf die Nase binden.“ In der Bundesliga ist das Aussperren von Fans und Medien inzwischen an der Tagesordnung. Nicht alle, aber viele Clubs verfahren so. Die vermeintliche „Werksspionage“ wird als Grund angeführt, ein einfaches, weil nicht nachprüfbares Argument. Auch wenn diese Tendenz zu einer weiteren Entfremdung zwischen Clubs und Fans führt, heißt es offenbar auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gut.

Bei der Eintracht war es nicht immer so. Unter den Trainern Friedhelm Funkel und Michael Skibbe gab es keine geschlossene Gesellschaft. Der frühere Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen hielt diese auch für „nicht angebracht“. Thomas Schaaf hat dann einen geschlossenen Tag eingeführt, sein Nachfolger Armin Veh bei seiner zweiten Amtszeit einen zweiten hinzugefügt. Und Niko Kovac macht jetzt einen dritten Tag zu. Aber was steckt dahinter? Was wird wirklich gemacht beim „Geheimtraining“, was der Gegner nicht sehen darf oder soll?

Im Vordergrund stehen taktische Varianten. Die Systemfrage wird gestellt, die ganz grundsätzliche Ausrichtung, ob eher defensiv oder offensiv gespielt wird. Das Training in dieser Woche war wegen der Nationalmannschaftsabstellungen gestört. Am Mittwoch haben noch einige Nationalspieler auf dem Platz gefehlt, wie Makoto Hasebe oder sie wurden wie Haris Seferovic und Mijat Gacinovic wegen ihrer Länderspieleinsätze am Tag zuvor geschont. Ein komplett gemeinsames Training war also noch nicht möglich und deshalb auch sicher noch keine komplette Ausrichtung auf die Bayern. Heute waren dann alle an Bord. Der Japaner Hasebe, der am Dienstag noch in Neuseeland gespielt hatte, aber war in der Kabine geblieben. „Er ist natürlich müde“, sagte Trainer Kovac, „das war eine richtige Odyssee.“ Auch bei Seferovic und Gacinovic, die zwei komplette Spiele absolviert haben, ist der Frankfurter Trainer noch nicht sicher, wie er verfährt. „Sie sind gesund und können spielen“, sagt er. Aber ob sie spielen, sagt er nicht.

Zurück zum „Geheimtraining“: Bevorzugt wurden während der nur gut einstündigen Einheit am Donnerstag verschiedene Deckungssysteme geübt, darunter neben der „normalen“ Viererkette auch eine Fünferkette, mit Michael Hector, David Abraham und Jesus Vallejo innen und Timothy Chandler und Bastian Oczipka außen. So ähnlich hatte es die Eintracht auch in der letzten Saison gegen die Bayern versucht, durchaus erfolgreich übrigens. Unter Armin Veh gelang zu Hause ein 0:0, unter Niko Kovac verlor die Eintracht in München knapp mit 0:1. Vieles deutet nun daraufhin, dass die Frankfurter auch diesmal wieder dieser Defensivvariante vertrauen. Das würde gegenüber dem letzten Auftritt in Freiburg bedeuten: Abwehrspieler Hector rein, Stürmer Seferovic raus. Ob dies nun tatsächlich den Münchner Trainer Carlo Ancelotti und seine Startruppe in irgendeiner Form kümmert oder gar in Aufregung versetzen wird? Eher nicht.

Ganz besonders große Geheimnisse werden immer um die sogenannten Standards gemacht. Ecken und Freistöße übt die Eintracht beim Abschlusstraining an diesem Freitag. Dafür verantwortlich zeichnet aus dem Trainerstab der Trainerbruder Robert Kovac. Der eine oder andere Trick wird eingeübt, um den Gegner zu überraschen. In der gläsernen Fußballwelt geht das nur ein einziges Mal, dann wissen alle Bescheid. Am besten ist es immer noch, man hat einen Freistoßspezialisten, der den Ball „einfach“ ins Tor schießt. Szabolzs Huszti verfügte einst in Hannover über diese Qualität. Auch gegen die Bayern hat er mal zum 1:0 getroffen. In Frankfurt aber warten sie noch auf dieses spezielle Erfolgserlebnis. „So richtig gute Möglichkeiten dazu hatte ich noch nicht“, sagt er.

Ob die Eintracht von den Übungseinheiten hinter verschlossenen Türen wirklich profitiert, werden die nächsten Wochen zeigen. In Freiburg hatte zuletzt alle Geheimniskrämerei nichts genutzt. Zwar schienen die Freiburger zunächst von der Taktik überrascht, die Eintracht aber hat trotzdem 0:1 verloren. Ex-Trainer Veh sagte letztes Jahr nach seinen „geheimen“ Einheiten: „Gebracht hat das nichts, keine Mannschaft spielt deshalb besser“.