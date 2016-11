Sonderlob: Meier „ist als Kapitän vorangegangen“

Kovac schwärmt vom Angreifer

Frankfurt - Alexander Meier ist der Torjäger der Frankfurter Eintracht. Keiner trifft seit einem Jahrzehnt so zuverlässig wie Meier. Gegen Borussia Dortmund hat er kein Tor erzielt, er hat überhaupt nur ein einziges Mal aufs Tor geschossen. Und doch wurde der 33 Jahre alte Angreifer gelobt wie selten zuvor. Von Peppi Schmitt

„Ich ziehe den Hut vor Alex Meier“, sagte Manager Bruno Hübner, „er hat eine Superleistung gezeigt.“ Meier war die womöglich wichtigste taktische Aufgabe zugefallen, nicht wirklich typisch für seinen Stürmer. Er sollte die Kreise des Dortmunder Spielmachers Julian Weigl einengen, sollte den Nationalspieler immer wieder „anlaufen“, sollte dessen Pässe verhindern. Weigl war im Spiel dann überhaupt kein Faktor. Diese Idee des Trainers ist also aufgegangen, weil Meier die Aufgabe zu hundert Prozent angenommen und ausgeführt hat.

Lesen Sie heute auch: Kovac: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“ Trainer Niko Kovac sprach seinem Spielführer ein „ganz großes Kompliment“ aus. „Er hat ein außerordentlich gutes Spiel geliefert“, sagte Kovac, „er ist als Kapitän vorangegangen.“ Auch die Mitspieler waren voll des Lobes. „Alle elf machen bei uns mit“, sagte Verteidiger Bastian Oczipka, „Alex sollte Weigl stoppen, das hat er super gemacht.“ Zwanzig Minuten vor dem Ende war Meier von der großen Laufarbeit (fast 8,7 km in 71 Minuten) erschöpft, für ihn kam Haris Seferovic, und der erzielte das Siegtor.

Überraschung geglückt: Eintracht bezwingt Borussia Dortmund Zur Fotostrecke

„So funktioniert eine Mannschaft“, sagte der Trainer, der dem Schweizer Nationalspieler bei der Einwechslung einen Zettel mit auf den Weg gegeben hatte. „Da hat draufgestanden: Direkt schießen“, sagte Sportchef Bobic am Sonntag lachend. In Wahrheit aber hatte Kovac die eine oder andere taktische Veränderung aufgeschrieben, die Seferovic an den Kollegen weitergeben sollte. Den Zettel hat er dann in den Stutzen gesteckt. (sp)