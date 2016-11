Tawatha fällt bis zur Winterpause aus

Verteidiger hat Innenbandanriss im Knie

Taleb Tawatha, hier im Eintracht-Spiel gegen Ingolstadt, hat sich einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen.

Frankfurt - Taleb Tawatha bleibt der Pechvogel der Frankfurter Eintracht. Beim Training der israelischen Nationalmannschaft hat sich der Verteidiger einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen. Von Peppi Schmitt

Die Verletzung wurde nach Tawathas Rückkehr nach Frankfurt festgestellt. Der 24-Jährige muss nicht operiert werden, wird aber in diesem Jahr nicht mehr spielen können. Schon zu Beginn der Saison war er wegen eines Leistenoperation lange ausgefallen. Gesund zurückgekehrt von ihren Nationalmannschaften sind der Finne Lukas Hradecky und der Schweizer Haris Seferovic.

Da auch Flügelstürmer Ante Rebic wieder gesund ist, bieten sich Trainer Niko Kovac für das Spiel am Sonntag in Bremen vor allem im Angriff einige Alternativen. Dabei kann er sich durchaus vorstellen, dass zwei der drei Mittelstürmer Branimir Hrgota, Alex Meier und Seferovic auch gemeinsam als Doppelspitze spielen. „Sie können ja hintereinander spielen“, sagt der Eintracht-Coach. Dennoch ist diese Variante nicht wahrscheinlich. „Ich brauche ja auch eine Vitamin-B-Lösung auf der Bank“, sagt Kovac, „wenn Lösung A nicht klappt, müssen wir ja B und C haben.“ Bleibt die Frage, wer A, wer B und wer C ist.

In jedem Fall sei Kovac froh über die „Qual der Wahl“. Deshalb hofft der Frankfurter Trainer auch, dass auch die letzten vier Nationalspieler, der Spanier Jesus Vallejo, der Amerikaner Timothy Chandler, der Mexikaner Marco Fabián und der Serbe Mijat Gacinovic bis Mittwochabend gesund zurückkehren.