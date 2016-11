Frankfurter Transferbilanz: Ein Volltreffer und viele Gute

Verletzungspech bei Varela, Blum und Rebic

+ © Hübner © Hübner

Frankfurt - Zwölf neue Spieler stehen im Aufgebot der Frankfurter Eintracht für diese Saison, darunter mit Leon Bätge, Furkan Zorba und Aymen Barkok drei aus dem eigenen Nachwuchs. Die anderen neuen hat Sportvorstand Fredi Bobic aus der großen weiten Fußball-Welt verpflichtet, von ganz großen Vereinen wie Real Madrid oder Manchester United, aber auch aus der Bundesliga, aus der Zweiten Liga oder aus der israelischen Liga.

Sie alle hat Trainer Niko Kovac mit den „Dagebliebenen“ zu einer harmonischen Einheit zusammengefügt, die einen herzerfrischenden Fußball spielt und zu den positiven Überraschungen der Liga zählt. Auch wenn beim jüngsten Sieg gegen den 1. FC Köln zu Beginn nur zwei Neuzugänge auf dem Feld gestanden haben, hat die spannende Transferpolitik Früchte getragen. Eine Zwischenbilanz von unserem Mitarbeiter Peppi Schmitt:

Volltreffer

Jesus Vallejo (zuletzt Real Saragossa, ausgeliehen von Real Madrid): Der Spanier, 19 Jahre jung, spielt wie ein „Alter“, abgeklärt, ruhig, souverän. „So etwas habe ich in diesem Alter noch nicht gesehen“, schwärmt Trainer Niko Kovac, wohl wissend, dass jede gute Kritik es der Eintracht schwerer machen, Vallejo über die Saison hinaus zu behalten. Womöglich will Real ihn im Sommer zurück haben, die Eintracht ihrerseits will ihn behalten. „Wir werden auch mit Real Gespräche führen“, hat Sportvorstand Bobic angekündigt.

Verstärkung

Omar Mascarell (zuletzt Sporting Gijon, geholt von Real Madrid): Hat sich mit seiner Ruhe, Übersicht und Passsicherheit schnell einen Stammplatz erobert. Gegen Köln zählte er zu den Besten auf dem Platz. Die Eintracht hat eine Million Euro für den Mittfeldspieler an Real bezahlt. Er ist nicht ausgeliehen, aber Real hat eine Rückkaufoption. Die Eintracht aber geht davon aus, dass er seinen Vertrag, der bis zum Sommer 2019 läuft, auch erfüllen wird. Und das ist gut so.

Auf gutem Weg

Danny Blum (ablösefrei vom 1.FC Nürnberg): Kommt aus der Zweiten Liga, war in Nürnberg nur Ergänzungsspieler. Das ist er auch bei der Eintracht, aber mit Tendenz zur Stammkraft. Blum ist schnell, sicher am Ball, hat einen guten Schuss. Nur schade, dass er so oft verletzt ist. Gegen Köln hat es ihn wieder am Knie erwischt.

Ante Rebic (ausgeliehen vom AC Florenz): Er ist der prominenteste Neue. Der kroatische hat seine Klasse schon ein paar Mal angedeutet, aber noch kein einziges Mal über 90 Minuten gespielt. Das gibt zu denken. Zur Zeit auf dem Rückweg nach einem Bänderriss im Knöchel.

Branimir Hrgota (ablösefrei von Borussia Mönchengladbach): Hatte sich mehr Einsatzzeiten erhofft als bei seinem ehemaligen Klub. Das hat bisher noch nicht so richtig geklappt. Der Versuch, ihn gemeinsam mit Alex Meier aufzustellen, ist gescheitert. Also heißt es häufig Hrgota oder Meier. Was dem Neuen fehlt: Ein Bundesligator für die Eintracht.

Michael Hector (zuletzt FC Reading, ausgeliehen vom FC Chelsea): Der Riese aus London ist nicht erste Wahl. Er hat das Pech, dass Abraham und Vallejo nahezu perfekt funktionieren. In manchen Spielen aber kann er helfen, so wie beim Ausgleich gegen Hertha. Freilich: Er ist durch seine wilde Spielweise immer auch ein Sicherheitsrisiko.

Eintracht-Zeugnis gegen Köln Zur Fotostrecke

Noch kein Urteil möglich

Guillermo Varela (ausgeliehen von Manchester United): Hat sich gleich in seinem zweiten Spiel in Darmstadt schwer verletzt, seitdem in der Reha. Wird es schwer haben, sich gegen Chandler durchzusetzen.

Shani Tarashaj (ausgeliehen vom FC Everton): Ein Tor in Hamburg, ein paar gute Ansätze, aber auch schon verletzt und krank. Abwarten, ob sich der Schweizer vom FC Everton wirklich empfehlen kann für eine Ausweitung des Leihgeschäfts.

Durchgefallen

Taleb Tawatha (für 1,3 Millionen Euro von Maccabi Haifa): Weit weg von Bundesligareife, was aber erklärbar ist. Kommt aus einem anderen Kulturkreis, einer schwächeren Liga, war von Anfang an wegen einer Verletzung hinten dran. Der Trainer bittet wegen dieser äußeren Einflüsse um Milde, dennoch ist es schwer vorstellbar, dass der ehemalige israelische Nationalspieler wirklich Bundesligareife erzielt. (sp)