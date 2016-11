Bamba Anderson: Der vergessene Profi

Verteidiger seit eineinhalb Jahren verletzt

Frankfurt - 30 Spieler stehen bei der Frankfurter Eintracht unter Vertrag. Genau diese 30 sind auch abgebildet im offiziellen Magazin, das jeweils zu den Heimspielen erscheint. Doch diese Zahl stimmt nicht. Denn ein Spieler fehlt seit mehr als einem Jahr beim Training und deshalb auch auf der Liste. Anderson Soares de Oliveira, genannt Bamba, wird nicht mehr aufgeführt. Von Peppi Schmitt

Nachdem Bamba Anderson im Mai 2015 am rechten Knie wegen eines Knorpel- und Meniskusschadens operiert worden ist, geriet er in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit in Vergessenheit. Unter „transfermarkt.de“ heißt es treffend: „Aufbautraining nach Knorpelschaden, Rückkehr unbekannt.“ Nach der Operation hatte Anderson erste Reha-Maßnahmen noch in Frankfurt durchgeführt, seit fast einem halben Jahr aber ist er in Brasilien, versucht in seiner heimatlichen Umgebung noch einmal den Anschluss zu finden. „Mit ihm können wir nicht planen“, hatte der neue Sportvorstand Fredi Bobic im Sommer mit Blick auf diese Saison gesagt. Daran hat sich nichts geändert.

Andersons Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis zum Sommer 2018, war erst im Januar 2015 auf Betreiben des damaligen Trainers Thomas Schaaf vorzeitig um drei Jahre verlängert worden. Wie also geht es weiter mit ihm? „Wir haben ihn gebeten, nach Deutschland zu kommen und sich hier weiter behandeln zu lassen“, sagt der Frankfurter Manager Bruno Hübner. Der Klub habe eine „Sorgfaltspflicht“ gegenüber dem Spieler, deshalb sei es wichtig, dass Ärzte, Physiotherapeuten und Rehatrainer sich den „Kniefall“ genau anschauen. „Darauf basierend können wir entscheiden, wie es weitergeht“, sagt Hübner.

Das Szenario scheint vorgegeben: Anderson könnte die Sportinvalidität drohen, also das Ende der Karriere. Aber so ganz genau weiß das in diesen Tagen und Wochen niemand, der aktuelle Fitnessstand ist unbekannt. Bislang gab es nur telefonische Kontakte nach Brasilien, zudem führte die Eintracht Gespräche mit Vertretern der Berateragentur „IFM“. Finanzielle Nachteile haben die Frankfurter keine, das Gehalt des Abwehrspielers, der nach einem Jahr Ausleihgeschäft im Sommer 2012 für eine knappe Million Euro von Borussia Mönchengladbach verpflichtet worden war, wird von der Berufsgenossenschaft bezahlt.

Die sportlich Verantwortlichen wollen dennoch so schnell wie möglich Klarheit. Noch in diesem Jahr soll eine Entscheidung fallen, ob und wie es weitergeht. In Normalform und bester gesundheitlicher Verfassung wäre der 28 Jahre alte Innenverteidiger durchaus eine sinnvolle und leistungsstarke Alternative für die Mannschaft. Anderson hat seit 2011 101 Spiele für die Eintracht bestritten, 30 in der Zweiten Liga, 71 in der Bundesliga, dabei sind ihm zwei Treffer gelungen. Seine letzten Einsätze hatte Bamba Anderson in der Rückrunde der Saison 2014/15 unter Thomas Schaaf.

Zum letzten Mal trug er das schwarz-rote Trikot bei der 0:1-Niederlage am 2. Mai 2015 in Bremen. Eine Woche später wurde er in Heidelberg operiert. Über die Sozialen Netzwerke meldet er sich immer mal wieder bei seinen Frankfurter Fans, zuletzt am 23. Oktober. Da stellte er ein kleines Video ins Netz, das ihn beim Sprinttraining am Strand zeigte. Aufgegeben also hat Anderson nicht.