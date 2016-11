Bayern-Trio um Robben fehlt gegen BVB - Duo fraglich

FCB-Coach Ancelotti kritisiert Belastung

München - Carlo Ancelotti muss im Topspiel der Bundesliga auf drei Stars verzichten. Der Trainer des FC Bayern nahm dies zum Anlass die Belastung der Spieler anzuprangern.

Trainer Carlo Ancelotti von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat angesichts der Ausfälle von Arjen Robben, Javi Martínez und Kingsley Coman für das Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr / hier gibt es den Live-Ticker für BVB-Fans und für FCB-Fans) bei Borussia Dortmund Kritik an der hohen Belastung der Spieler geäußert. "Der europäische Spielkalender ist zu voll, die Spieler spielen zu viele Spiele", sagte der Italiener am Freitag.

Nach der jüngsten Länderspielpause hätte nicht nur der FC Bayern "Probleme mit Nationalspielern", betonte Ancelotti und forderte: "Das Wichtigste ist das Handling der Spieler. Ich bin kein Politiker, aber sie müssen eine Lösung zum Wohle der Spieler finden."

+ Arjen Robben fehlt gegen Dortmund. © dpa Robben fällt wegen Oberschenkelproblemen aus, an denen er seit seinem Einsatz für die Niederlande laboriert. Coman zog sich in Diensten Frankreichs einen Außenbandriss im linken Knie zu, Martínez wurde nach einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel nicht rechtzeitig fit.

Außerdem ist der Einsatz von Arturo Vidal und Douglas Costa fraglich. Beide Südamerikaner kehrten erst am Donnerstag von ihren Nationalmannschaften zurück. "Ich gehe kein Risiko ein, sie sind müde", sagte Ancelotti vor dem Abschlusstraining am Nachmittag.

Der Coach forderte von seiner Mannschaft, sie müsse in Dortmund ihre "Identität zeigen". Dass das gelingen wird, daran glaubt er offenbar fest. Die Motivation der Stars sei in diesen Top-Spielen "größer" als im Alltag, meinte Ancelotti.

