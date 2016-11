Watzke bestätigt: Sprint-Star Usain Bolt soll beim BVB trainieren

Kontakt zu Tuchel

+ © dpa Usain Bolt - bald könnte der Sprintstar in Schwarz-Gelb über den Rasen flitzen. © dpa

Dortmund - Schon bald könnte Pierre-Emerick Aubameyang als schnellster Mann beim BVB Konkurrenz bekommen. Weltstar Usain Bolt hat Interesse am BVB-Training angemeldet.

Sprint-Superstar Usain Bolt will ein paar Tage bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund trainieren. Er habe bereits Kontakt mit Borussia Dortmunds Trainer Thomas Tuchel aufgenommen, nach dem Training "werden wir sehen, was passiert", sagte der neunmalige Olympiasieger der britischen Zeitung The Guardian.

Das riecht allerdings nach einem Marketing-Gag, denn sowohl Borussia Dortmund als auch Bolt sind Partner von Puma.

„Das ist kein Scherz. Das ist keine Marketingmaßnahme“, sagte dagegen BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem Kicker am Sonntag zu Medienberichten aus Großbritannien.

Für Manchester United spielen? „Das wäre episch“

Wie Bolt weiter erklärte, wolle er sich noch den Wunsch erfüllen, Fußballer zu werden. Das sei für die Zeit nach seinem Rücktritt von der Leichtathletik geplant. Der jamaikanische Ausnahme-Athlet will im kommenden Jahr noch bei der Leichtathletik-WM in London starten - danach beendet der Jamaikaner seine einzigartige Karriere auf der Laufbahn.

Eigentlich, so Bolt weiter, sei er Fan des englischen Rekordmeisters Manchester United. Deshalb sei der Trainer, den er wirklich treffen wolle, nicht Tuchel, sondern José Mourinho. "Wenn ich für Manchester spielen könnte, würde für mich ein Traum in Erfüllung gehen. Ja, das wäre episch", betonte der 30-Jährige.

SID