Das Knie! Dortmund auch in Köln ohne Götze

Schmelzer und Sokratis wohl fit

+ © dpa Fehlt dem BVB gegen Köln: Mario Götze muss wegen Kniebeschwerden weiter pausieren. © dpa

Dortmund - Für Mario Götze kommt das Auswärtsspiel in Köln zu früh. Dagegen scheint ein angeschlagenes Duo von Borussia Dortmund rechtzeitig fit zu werden.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Westrivalen 1. FC Köln auf WM-Held Mario Götze verzichten. "Mario ist für Samstag raus, die Schmerzen an der Kniescheibe sind zu beeinträchtigend", sagte Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz am Freitag.

Hingegen rechnet der Coach mit dem Einsatz von Kapitän Marcel Schmelzer und Abwehrspieler Sokratis, die zuletzt bei Real Madrid (2:2) in der Champions League jeweils Prellungen erlitten hatten.

„Gegen Gladbach Reaktion auf Trainingswoche“

Angesprochen auf den letzten Auswärtsausrutscher in der Bundesliga nach einem Champions-League-Spiel beim 1:2 in Frankfurt meinte Tuchel ironisch: "Nachdem, was nach Frankfurt los war, sollten sie sensibilisiert sein. Was man danach gesehen hat, an der Reaktion im Spiel gegen Gladbach, war weniger eine Reaktion auf die Pressekonferenz, sondern vielmehr auf eine Trainingswoche."

Er habe sein Team konsequent auf die Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) vorbereiten können, dies habe sich ausgezahlt. "Wir haben kaum Zeit zu trainieren, die Mannschaft braucht aber die Trainingseinheiten", sagte Tuchel: "Wir brauchen Geduld, sind gleichzeitig aber ungeduldig."

Den Gegner Köln lobte der BVB-Coach: "Eine sehr homogen wirkende Mannschaft, die Ruhe ausstrahlt. Sie können unterschiedliche Systeme und Grundordnungen spielen. Es ist unangenehm, gegen die Kölner zu spielen."

sid