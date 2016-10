Borussia Mönchengladbach schlägt Celtic Glasgow 2:0

Alle Chancen aufs Achtelfinale

+ © dpa In der Partie Celtic Glasgow gegen Borussia Mönchengladbach stießen die Deutschen das Tor zum Achtelfinale weit auf: Lars Stindl feiert seinen Treffer zum 1:0. © dpa

Glasgow - Mit einem überzeugenden Sieg hat sich Borussia Mönchengladbach bei Celtic Glasgow alle Chancen auf das Achtelfinale der Champions League erhalten.

Der Bundesliganeunte gewann am Mittwoch trotz Personalnot beim schottischen Meister mit 2:0 (0:0) und schob sich durch den ersten Sieg dieser Königsklassen-Saison auf Rang drei der Gruppe C. Vor 60 000 Zuschauern erzielten Lars Stindl (57. Minute) und André Hahn (77.) den entscheidenden Treffer für die Gäste. Mit einem weiteren Erfolg im Rückspiel in zwei Wochen wäre den Gladbachern zumindest die Teilnahme an der Europa League kaum noch zu nehmen.

dpa