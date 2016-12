Champions League: Schweres Los für den FC Bayern - BVB im Glück

Runde der letzten 16 Teams

Der FC Bayern München trifft im Champions-League-Achtelfinale auf Arsenal London.

Nyon - Die Achtelfinalpaarungen der Champions-League-Saison 2016/2017 stehen fest. Für den FC Bayern München geht es in der Runde der letzten 16 nach England. Borussia Dortmund erwischt ein machbares Los.

Glück für Borussia Dortmund bei der Auslosung für das Achtelfinale der Champions League, knifflige Aufgaben für den deutschen Fußball-Meister Bayern München und Bayer Leverkusen.

Der FC Bayern trifft auf den FC Arsenal um die Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi, muss als Gruppenzweiter zunächst zu Hause antreten. Gleiches gilt für Leverkusen im Duell mit Atlético Madrid. Der BVB bekommt es in der Runde der besten 16 Mannschaften mit dem portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon zu tun.

FCB-Boss Rummenigge: „Das werden schwere Spiele“

"Wir haben mit Arsenal ein Los bekommen, mit dem wir viel Erfahrung haben. Das ist eine gute Mannschaft, das werden schwere Spiele. Da müssen wir gut und konzentriert spielen, um unser Ziel, das Viertelfinale, zu erreichen", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.

Bayer-Geschäftsführer Michael Schade sprach bei Sky von einer "großen Herausforderung" und führte aus: "Wir haben noch eine Rechnung mit Atlético offen, hatten vor zwei Jahren ebenfalls im Achtelfinale zwei enge Spiele. Wir sind seit Wochen von Verletzungen geplagt und hoffen, dass das im Februar anders ist. Dann haben wir durchaus eine Chance."

BVB-Geschäftsführer Watzke: „Wir haben schon gute Chancen“

Der BVB hat als Gruppensieger den Vorteil, das Rückspiel vor heimischem Publikum bestreiten zu dürfen. "Es gab bei den möglichen Gegnern keinen großen Qualitätsunterschied", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sky: "Benfica ist im Moment die Nummer eins in Portugal, aber wir haben schon gute Chancen."

Der FC Bayern spielt am 15. Februar zu Hause, das Rückspiel in London steigt am 7. März. Der BVB tritt am 14. Februar in der portugiesischen Hauptstadt an (Rückspiel am 8. März). Leverkusen empfängt Atlético am 21. Februar, zum Rückspiel in Madrid kommt es am 15. März.

Die Auslosung in Nyon können Sie in unserem Ticker nachlesen.

