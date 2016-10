Deutsche Futsal-Nationalmannschaft gewinnt ihr erstes Länderspiel

Premieren-Sieg gegen England

+ © dpa Deutschland - England © dpa

Hamburg - Das Premierenspiel überraschend gewonnen und die Fans restlos begeistert: Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat bei ihrem ersten Länderspiel England unerwartet mit 5:3 (2:2) besiegt.

Für die entscheidenden Treffer in Hamburg sorgten in der zweiten Halbzeit Christopher Wittig in der 26., der ehemalige Bundesligaprofi Lennart Hartmann in der 30. sowie Michael Meyer in der 33. Minute.

Nach einer fünfminütigen Phase des Abtastens legten die Gastgeber den Respekt vor dem favorisierten Gegner mehr und mehr ab - und in der achten Minute schrieb Timo Heinze Fußball-Geschichte: Der Mannschaftskapitän erzielte das erste Tor der deutschen Futsal-Historie und wurde von den 2092 Zuschauern, unter ihnen auch DFB-Präsident Reinhard Grindel und der langjährige U-21-Coach Horst Hrubesch, stürmisch gefeiert.

Timo di Gorgio erhöhte in der 16. Minute sogar auf 2:0, doch die Platzherren konnten diesen Vorsprung nicht mit in die Halbzeitpause nehmen. Durch zwei Treffer von Douglas Reed (19. und 20.) kamen die Engländer zum Gleichstand.

Nach dem Seitenwechsel wogte die Partie zunächst hin, trotz zahlreicher technischer Kabinettstückchen fiel zunächst kein weiterer Treffer. Nach dem 3:2 setzte das DFB-Team weiter auf Offensive. Die Engländer, schon seit 2003 international dabei, gerieten erstaunlich oft unter massiven Druck und mussten schließlich das vierte und sogar das fünfte Gegentor hinnehmen.

Für die Mannschaft von DFB-Trainer Paul Schomann sind die beiden Partien gegen die Nummer 30 der europäischen Rangliste - beide Teams treffen am Dienstag (18.00 Uhr/Sport1) in der Hansestadt erneut aufeinander - eine erste Standortbestimmung auf dem Weg zur ersten EM-Qualifikationsrunde im Januar 2017 in Riga/Lettland. Dort treffen die Schützlinge des 65-Jährigen auf den Gastgeber, Estland und Armenien, nur der Gruppensieger erreicht die zweite Ausscheidungsrunde.

Allzu optimistische Erwartungen auf einen internationalen Durchmarsch der deutschen Mannschaft versuchte Grindel trotz des Auftaktsieges zu zerstreuen: "Wir sollten geduldig und bescheiden bleiben, wir haben noch einen weiten Weg vor uns." Fernziel bleibt aber die Teilnahme an der EM-Finalrunde 2018 in Slowenien.

Einen ersten internationalen Erfolg hatte vor zwei Wochen der deutsche Meister Hamburg Panthers gefeiert. Der viermalige nationale Titelträger erreichte im UEFA-Futsal-Cup die Runde der 16 besten Mannschaften.

Offizielle Futsal-Weltmeisterschaften werden bereits seit 1989 ausgetragen. Fünfmal siegte Brasilien, zweimal Spanien, aktueller Titelträger ist Argentinien.

Was ist eigentlich Futsal? Das lesen Sie hier.

sid