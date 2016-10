Live-Ticker: Zaubert Deutschland auch gegen Nordirland?

WM-Qualifikation

+ Deutschland spielt in Hannover gegen Nordirland.

Hannover - Deutschland bestreitet binnen drei Tagen sein zweites Heimspiel in der WM-Qualifikation. Gegner am Dienstagabend in Hannover ist Nordirland. Wir berichten hier im Live-Ticker.

Deutschland - Nordirland -:-

Aufstellung Deutschland: Aufstellung Nordirland: Schiedsrichter: Tore:

Deutschland gegen Nordirland: Vorbericht

Was war das für eine Gala am Samstagabend! Beim 3:0-Sieg der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Tschechien überzeugte das DFB-Team zum ersten Mal seit langer, langer Zeit auch in einem Länderspiel, das nicht während eines großen Turniers stattfand. Für gewöhnlich gilt Deutschland als Turniermannschaft, die seine besten Leistungen während Großveranstaltungen wie EM oder WM abruft. Bei Test- oder auch Qualifikationsspielen springt das "Pferd" Nationalmannschaft eigentlich immer nur so hoch, wie es muss. Das Spiel gegen die Tschechen war aber ganz anders: Das Länderspiel in Hamburg begeisterte auch die kühlen norddeutschen Fans, die mit der "La Ola" gar nicht mehr aufhören wollten.

Für das nächste Quali-Spiel gegen Nordirland reist "Die Mannschaft" ein Stück weiter gen Süden: Am Dienstag um 20.45 Uhr geht es in Hannover gegen die Briten, die man zuletzt im Juni bei der EM in Frankreich knapp mit 1:0 besiegte. Sollten Hummels, Boateng, Özil, Götze und Co. gegen die "Green and White Army" ähnlich zaubern wie gegen die Tschechen, dürfte dieses Mal ein höherer Sieg herausspringen. Wir berichten am Dienstag hier im Live-Ticker von der Partie.

WM-Qualifikation 2018: So sehen Sie Deutschland gegen Nordirland live im TV und im Live-Stream