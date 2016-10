Podolski-Abschied: Deutschland in Dortmund gegen England

Klassiker zum Länderspiel-Start 2017

Englands Harry Kane (l) erzielt das Tor zum 1:2-Anschlusstreffer gegen Mesut Özil (hinten) und Emre Can (r). Am Ende siegte England am 26.03.2016 mit 3:2 in Berlin

Frankfurt/Main - Weltmeister Lukas Podolski wird sich offenbar bei einem Länderspiel-Klassiker gegen England endgültig aus der Fußball-Nationalmannschaft verabschieden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab am Freitag bekannt, dass die Nationalelf mit dem Spiel gegen die Briten am 22. März in Dortmund in das Länderspieljahr 2017 startet. Das Testspiel an diesem Termin hatte Bundestrainer Joachim Löw als Abschieds-Datum für Podolski angegeben.

Der frühere England-Legionär des FC Arsenal hatte nach der EURO und bis dahin 129 Länderspielen seinen Abschied aus dem DFB-Team angekündigt. Wie der ebenfalls zurückgetretene Bastian Schweinsteiger bekam der 31-Jährige ein letztes Spiel zugesagt. Schweinsteiger wurde bereits beim 2:0 gegen Finnland Ende August in Mönchengladbach verabschiedet, der inzwischen bei Galatasaray Istanbul spielende Podolski war zu diesem Zeitpunkt verletzt.

"Die Fans dürfen sich zum Start in unser Länderspieljahr auf ein traditionsreiches Prestigeduell freuen. Dortmund ist mit seiner tollen Atmosphäre ein idealer Austragungsort für das Länderspiel gegen England", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff ergänzte: "Spiele gegen England sind immer etwas Besonderes. Bei den Fans rufen solche Paarungen natürlich Erinnerungen hervor und schüren jetzt schon die Vorfreude."

Vier Tage nach dem Spiel gegen England tritt das DFB-Team in Baku gegen Aserbaidschan in der Qualifikation zur WM 2018 an. Das letzte Quali-Spiel in diesem Jahr bestreitet die Löw-Mannschaft am 11. November in Serravalle gegen Gastgeber San Marino. Das Länderspieljahr 2016 endet für den Weltmeister vier Tage später in Mailand mit dem Klassiker gegen Italien.SID