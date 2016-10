„Es geht um alles“: Wegweisende Partie für Bayer in der CL

Duell gegen Tottenham

+ © dpa Hakan Calhanoglu von Bayer Leverkusen nach der Partie gegen Bremen (1:2). © dpa

Leverkusen - Bayer Leverkusen steht schon im dritten Gruppenspiel der Champions League gegen Tottenham unter Druck. Nach zwei Remis muss ein Sieg her, um die Chance auf den Achtelfinal-Einzug zu wahren.

Die Jubiläumspartie in der Königsklasse ist für Bayer Leverkusen schon ein erstes Endspiel. „Jetzt stehen wir unter Zugzwang. Da muss man jetzt ehrlich sein“, stellte Bayer-Vereinschef Michael Schade vor dem dritten Gruppenspiel gegen den Dritten der englischen Premier League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) fest und forderte: „Ein Dreier muss her, sonst wird die Luft dünn.“ Auch Kapitän Lars Bender, dessen Einsatz im 100. Champions-League-Spiel für Bayer wegen einer Grippe fraglich ist, macht deutlich: „Es geht um alles.“

Nach zwei unnötigen Unentschieden gegen ZSKA Moskau (2:2) und AS Monaco (1:1) könnte der Werksclub den Achtelfinal-Einzug so gut wie abschreiben, wenn das in der Gruppe E führende Team aus dem Fürstentum (4 Punkte) in Russland gewinnt und Bayer selbst gegen Tottenham (3) leer ausgeht. „Noch haben wir alle Möglichkeiten, weiterzukommen“, sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt. Er hofft, gegen AS Monaco (7.12.) „noch alles in der Hand“ zu haben.

Allerdings nicht mit einer Leistung wie jüngst bei Werder Bremen (1:2). Damit wurde die Hoffnung getrübt, nach dem starken Auftritt gegen Borussia Dortmund (2:0), auf dem Weg zu einem Spitzenteam zu sein. In der Bundesliga rutschten die Leverkusener ins Mittelfeld (10. Platz). Gegen Tottenham, das in dieser Saison bislang als einziges Team Pep Guardiolas Manchester City besiegt hat, steht Bayer daher enorm unter Druck und will unbedingt gewinnen.

„Wenn uns das gelingen sollte, sind wir wieder in der Spur“, meinte Bayer-Sportchef Rudi Völler bei „Sky“ und versprach: „Vielleicht ist es gut, dass wir jetzt gegen so eine Klassemannschaft spielen.“ Deshalb fordert Abwehrchef Ömer Toprak, sich an der bisher besten Partie der Saison zu orientieren: „Gegen Tottenham müssen wir ein Spiel abliefern wie gegen Dortmund.“ Bestärkt wird der Optimismus vor der Partie durch die Statistik: Saisonübergreifend ist Bayer 04 zuletzt zehnmal in der BayArena ungeschlagen geblieben.

Allerdings sind die Spurs momentan der einzige Club in der Premier League, der ohne Niederlage dasteht, zuletzt gab es ein 1:1 bei West Bromwich. Das Team wurde deshalb schon von der britischen Zeitung „Sun“ als „Spurfect“ bezeichnet. In Leverkusen wird wohl Harry Kane, der Torschützenkönig der vergangenen Saison, fehlen. Dafür kommt in Heung-Min Son ein früherer Bayer-Spieler immer besser in Form.

Dem 24-jährigen Südkoreaner gelang im September gegen Stoke City und FC Middlesbrough jeweils ein Doppelpack und in der Champions League zuletzt das entscheidende Tor zum 1:0 bei ZSKA Moskau. Son war vor der vergangenen Saison nach England gewechselt. Für Bayer war das damals so lukrativ wie der Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse. „Wir hatten ihn für zehn Millionen Euro geholt und 30 Millionen bekommen“, sagt Schade. Er freut sich aber nicht nur deshalb auf das Wiedersehen mit dem Ex-Profi: „Son ist hier hoch geachtet.“

dpa