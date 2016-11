Präsident Hoeneß hat ein weiteres Amt im Visier

Aufsichtsratsvorsitz

+ © AFP Uli Hoeneß ist wieder FC-Bayern-Präsident. © AFP

München - Uli Hoeneß strebt nach seiner Rückkehr in das Präsidentenamt des FC Bayern München auch wieder den Vorsitz im Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters an.

Der 64-Jährige wird nach seiner Wahl auf der Jahreshauptversammlung am Freitagabend automatisch wieder Mitglied im Kontrollgremium der FC Bayern AG.

Voraussichtlich im Februar 2017 wird der neue Aufsichtsrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. „Und dann wird dieser Aufsichtsrat aus seiner Mitte den Vorsitzenden wählen“, kündigte Hoeneß nach der Jahreshauptversammlung an und fügte auf Nachfrage deutlich hinzu: „Wenn ich von den Kollegen gebeten werde, werde ich das selbstverständlich machen.“ Schon in seiner ersten Amtszeit als Präsident von 2009 bis 2014 hatte er beide Ämter inne gehabt. Nach seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung im Frühjahr 2014 war er von beiden Posten zurückgetreten.

Aktuell gehören neun Personen dem Aufsichtsrat des Bundesligisten an. Angeführt wird das mit einigen deutschen Topmanagern besetzte Gremium noch von Karl Hopfner, der sich am Freitagabend nicht mehr als Präsident zur Wahl gestellt hatte und sich ganz aus dem Präsidium zurückzog. Der zum neuen ersten Vizepräsidenten gewählte Dieter Mayer wird zusammen mit Hoeneß als Vertreter des FC Bayern München e.V. in den Aufsichtsrat einziehen.

dpa





Mehr zur FC-Bayern-Jahreshauptversammlung bei tz.de.