Live-Ticker: Pressekonferenz mit Ancelotti und Robben

Bayern zu Gast in Eindhoven

Die Laune vor dem Rückspiel beim PSV Eindhoven dürfte bei Carlo Ancelotti blendend sein.

München - Wie ist die Stimmung beim FC Bayern vor dem wichtigen Rückspiel bei PSV Eindhoven? Carlo Ancelotti und Arjen Robben stehen in der Pressekonferenz Rede und Antwort. Wir berichten im Live-Ticker!

Das Hinspiel gegen die PSV Eindhoven dürfte den Anhängern des FC Bayern in bester Erinnerung sein. Schließlich gewannen die Roten in der Allianz Arena mit 4:1 und schossen sich so aus der selbst eingebrockten Mini-Krise. Seitdem wird wieder dem Selbstverständnis gemäß dominiert und gewonnen.

Der FC Augsburg bekam dies in der vergangenen Woche bereits zweifach zu spüren. Mit einem Namen ist der Aufschwung der Münchner besonders verbunden: Arjen Robben, der Stehauf-Star des FCB. Und weil er gerade so gut drauf ist, wird er mit seinem Trainer Carlo Ancelotti heute in der traditionellen Pressekonferenz am Abend vor dem Spiel Rede und Antwort stehen.

Die Pressekonferenz im Philips-Stadion in Eindhoven beginnt um 17.30 Uhr. Bei uns im Live-Ticker verpassen Sie natürlich nichts!