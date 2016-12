Karlsruher SC entlässt Trainer Oral

Nur 12 Punkte aus 15 Ligaspielen

Karlsruhe - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt gezogen und am Sonntag seinen Trainer Tomas Oral entlassen.

In 15 Ligaspielen unter der Regie des 43-Jährigen verbuchte der KSC in dieser Saison gerade einmal 12 Punkte - am Freitag hatten die Badener 1:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth verloren. Interimsweise übernimmt U19-Trainer Lukas Kwasniok.

Der Verein hatte sich nach dem Weggang von Markus Kauczinski frühzeitig für Oral entschieden und gehofft, mit ihm an frühere Erfolge anknüpfen zu können. Auch deshalb stattete der KSC Oral mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2019 aus.

