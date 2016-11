"Katastrophal": Rummenigge kritisiert Länderspiel-Kalender

FCB-Boss sieht permanente Unterbrechung

+ © dpa Karl-Heinz Rummenigge. © dpa

München - Karl-Heinz Rummenigge hat angesichts der anstehenden Länderspielpause die Terminplanung des Fußball-Weltverbandes FIFA kritisiert.

"Ich finde den ganzen Kalender mittlerweile katastrophal, weil er eine permanente Unterbrechung des Klubfußballs mit sich bringt", sagte der Vorstandsvorsitzende von Bayern München am Samstag nach dem 1:1 (1:1) des deutschen Rekordmeisters gegen 1899 Hoffenheim.

"Es geht nicht um weniger Spiele, das weiß ich, so naiv bin ich auch nicht", ergänzte Rummenigge, "aber die FIFA wäre gut beraten, diesen ganzen Kalender mal aufzuräumen. Das wäre mein Wunsch." Durch die anstehenden Länderspiele wird die Bundesliga bereits zum dritten Mal in der Vorrunde unterbrochen.

Immer, "wenn man einen Rhythmus in der Bundesliga hat, dann gibt's schon wieder einen Unterbrecher", kritisierte Rummenigge. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet während der aktuellen Länderspielpause ein WM-Qualifikationsspiel in San Marino (Freitag) und ein Spiel in Italien (15. November).

sid