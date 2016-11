Leichte Probleme - Robben in Länderspiel ausgewechselt

Im ersten Spiel seit 2015

Luxemburg - Im Länderspiel der Niederlande gegen Luxemburg konnte Arjen Robben nur eine Halbzeit lang mitwirken, dann musste er vom Feld. Von einer langen Verletzungspause geht Robben aber nicht aus.

Das sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, weil er leichte Oberschenkelprobleme gespürt habe, sagte Robben nach dem 3:1 der Niederländer in Luxemburg dem TV-Sender RTL Nitro. „Das kam vielleicht durch eine blöde Bewegung. Hoffentlich ist es nicht schlimm“, meinte der Profi des FC Bayern München. Robben war zur Halbzeit ausgewechselt worden, in der 36. Minute hatte er sein Team in Führung gebracht. Für den Flügelstürmer war es das erste Länderspiel seit November 2015.

dpa