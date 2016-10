Live-Ticker zur Pokal-Auslosung: Wer gegen wen im Achtelfinale?

Olympiasieger als „Losfee“

München - 16 Mannschaften sind nach den Mittwochsspielen noch im Wettbewerb - doch wer trifft nun auf wen im Achtelfinale des DFB-Pokals? Wir tickern die Auslosung der 3. Hauptrunde live!

Nach zwei Hauptrunden sind noch 16 Mannschaften im DFB-Pokal vertreten. Neben den üblichen Verdächtigen aus der Spitzengruppe der Bundesliga befinden sich auch noch Außenseiter wie etwa der Drittligist Sportfreunde Lotte im Wettbewerb.

Die Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal erfolgt am heutigen Mittwochabend, direkt im Anschluss an die Live-Übertragung des Duells zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg in der ARD und den Zusammenfassungen von den anderen Mittwochspartien der 2. Hauptrunde.

Fabian Hambüchen zieht Paarungen des DFB-Pokal-Achtelfinals

Gegen etwa 23.45 Uhr wird Turner Fabian Hambüchen, Goldmedaillengewinner von Rio, im von Matthias Opdenhövel moderierten Sportschau Club als „Losfee“ die acht Partien ziehen.

Beschränkungen bei der Auslosung gibt es keine, jeder kann auf jeden treffen, ungeachtet der Ligenzugehörigkeit.

Die Achtefinalbegegnungen finden am 7./8. Februar 2017 statt. Frauen-Bundestrainerin Steffi Jones übernimmt die Rolle der Ziehungsleiterin.