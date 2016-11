Özil mit Arsenal im Achtelfinale der Champions League

Gündogan feiert Doppelpack

London - Erfolgreiche Abende für die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Mesut Özil. Beide nehmen mit ihren Teams Kurs auf das Achtelfinale der Champions League.

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat Manchester City in der Champions League zum Prestigeerfolg gegen den FC Barcelona geführt. Beim 3:1 (1:1) der Citizens gegen den spanischen Meister erzielte der Mittelfeldspieler zwei Tore (39./74.) und war damit maßgeblich an der gelungenen Revanche für das deutliche 0:4 im ersten Duell vor zwei Wochen beteiligt. Beide Klubs haben nach dem vierten Spieltag in der Mönchengladbacher Gruppe C das Achtelfinale vor Augen.

Dieses erreicht haben bereits die Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi mit dem FC Arsenal. Beim 3:2 (2:2) beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad gelang Özil nach einer sehenswerten Einzelleistung die späte Entscheidung (88.). In der Gruppe A sind die Gunners wie auch der französische Serienmeister Paris St. Germain durch das 2:1 (1:0) beim FC Basel nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Ebenfalls vorzeitig in der K.o.-Phase steht Bayern Münchens Gruppengegner Atlético Madrid nach dem schmucklosen 2:1 (1:1) gegen den russischen Vertreter FK Rostow. Frankreichs EM-Held Antoine Griezmann erzielte beide Tore für Madrid (28./90.+4).

De Bruyne führt Manchester City zum Sieg

Gündogan glich das 0:1 durch Weltfußballer Lionel Messi (21.) aus, der im Etihad Stadium bereits sein siebtes Saisontor in der Königsklasse markierte. Der ehemalige Wolfsburger Kevin De Bruyne (51.) drehte die Partie mit einem direkt verwandelten Freistoß, bei dem Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen keine Chance hatte. Barcelona liegt trotz der ersten Niederlage mit neun Punkten in Führung vor Manchester (7), bei dem Nationalspieler Leroy Sané nicht im Kader stand. Das Stadion in Manchester war drei Stunden vor dem Anpfiff wegen eines nicht näher präzisierten "Notfalls" kurzzeitig evakuiert worden.

Özil bereitete in Bulgarien den Anschlusstreffer durch dem Ex-Gladbacher Granit Xhaka (20.) mustergültig vor. Zuvor hatten die Hausherren den Favoriten zweimal durch die Treffer von Jonathan Cafu (12.) und Claudiu Keserü (15.) düpiert. Der französische Nationalstürmer Olivier Giroud (42.) sorgte noch vor dem Seitenwechsel für den Ausgleich, ehe Özil selbst den späten Siegtreffer markierte.

In Gruppe B verteidigte der italienische Vizemeister SSC Neapel (7) durch das 1:1 (0:0) im Spitzenspiel beim türkischen Titelträger Besiktas Istanbul (6) erfolgreich seine Spitzenposition. Der portugiesische Meister Benfica Lissabon (7) setzte sich dank des Treffers von Salvio (45.+2/Foulelfmeter) gegen Dynamo Kiew (1) mit 1:0 (1:0) durch und ist nun Zweiter.

sid