Guardiola verliert mit ManCity erstmals, United patzt

7. Spieltag der Premier League

+ © AFP Gar nicht gut: Pep Guardiola muss mit Manchester City die erste Niederlage hinnehmen. © AFP

London - Die Siegesserie von Manchester City und Pep Guardiola in der Premier League ist gerissen. Kleiner Trost: Auch Stadtrivale United und Jose Mourinho verpassen einen Dreier.

Der Höhenflug von Star-Trainer Pep Guardiola und Titelanwärter Manchester City ist in der englischen Premier League beendet. Im Spitzenspiel bei Tottenham Hotspur unterlagen die Citizens am Sonntag 0:2 (0:2) und kassierten nach zuvor sechs Siegen aus sechs Ligaspielen die erste Saisonniederlage.

In einem hochklassigen Duell sorgte Alexander Kolarow per Eigentor für die Führung der Londoner (9.), noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Dele Alli (37.). Tottenhams Erik Lamela scheiterte im zweiten Durchgang per Foulelfmeter (65.).

Guardiola und City bleiben trotz des Rückschlags Tabellenführer, der Vorsprung auf Tottenham und Platz zwei beträgt jedoch nur noch einen Zähler. Dritter ist der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp (16).

ManUnited spielt nur unentschieden

Durch die Niederlage verpasste City zudem die Chance, den Vorsprung auf Rekordmeister und Stadtrivale Manchester United weiter auszubauen. Gegen Stoke City war die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho trotz Überlegenheit nicht über 1:1 (0:0) hinausgekommen. United (13) bleibt Sechster.

In Old Trafford erzielte Angreifer Anthony Martial nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung die vermeintlich erlösende Führung für United (69.). Zuvor waren die Red Devils mehrfach am stark aufgelegten Stoke-Keeper Lee Grant gescheitert. Der Waliser Joe Allen nutzte auf der Gegenseite aber einen Patzer von United-Schlussmann David de Gea (82.). Pech hatte Manchester, als Superstar Paul Pogba per Kopf nur die Latte traf (89.).

sid