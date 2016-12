So startet die Bundesliga in die WM-Saison 2017/18

DFB gibt Rahmenterminkalender bekannt

München - Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Rahmenterminkalender für die WM-Saison 2017/18 verabschiedet. Das sind die Termine.

Die Bundesliga startet am 18. August in ihre neue Spielzeit, die 2. Liga beginnt bereits am 28. Juli. Das teilte der DFB nach einer Sitzung in Grassau mit.

Die Winterpause beginnt nach dem 17. Bundesliga- und dem 18. Zweitliga-Spieltag (15. bis 18. Dezember 2017). Der Spielbetrieb in der Bundesliga wird dann am 12. Januar 2018 wieder aufgenommen, die 2. Liga folgt am 23. Januar 2018. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag ist für den 12. Mai 2018 terminiert. Einen Tag später findet der 34. Spieltag der 2. Bundesliga statt. Der DFB-Pokal startet am 11. August 2017, das Finale wird am 19. Mai 2018 in Berlin ausgetragen.

Die 3. Liga beginnt die Saison 2017/18 am 21. Juli und endet am 12. Mai 2018. Anschließend folgen die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga. Nach dem derzeitigen Planungsstand sollen diese zwischen dem 17. und dem 22. Mai 2018 stattfinden.

SID

Rubriklistenbild: © dpa