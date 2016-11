St. Pauli weiter in der Krise - Dresden verpasst Sieg

2. Bundesliga

+ © dpa 1. FC Heidenheim - FC St. Pauli: Gäste-Coach Ewald Lienen gestikuliert. © dpa

Heidenheim - Der FC St. Pauli findet keinen Weg aus der Krise. Dynamo Dresden verpasste gegen den VfL Bochum den vierten Sieg in Folge.

Der FC St. Pauli mit Trainer Ewald Lienen unterlag beim 1. FC Heidenheim mit 0:2 (0:1) und ist nach dem zehnten Ligaspiel in Folge ohne Sieg weiter Tabellenschlusslicht. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt fünf Zähler.

Heidenheim zog durch den siebten Saisonsieg nach Punkten mit dem Tabellendritten Hannover 96 gleich. Kapitän Marc Schnatterer (20. und 81., Foulelfmeter) erzielte die Treffer.

Dynamo Dresden verpasste beim 2:2 (2:1) gegen den VfL Bochum den vierten Sieg in Folge und liegt zwei Punkte hinter Hannover und Heidenheim. Vor 27.372 Zuschauern trafen Aias Aosman (32.) und Stefan Kutschke (40.) für die Sachsen. Johannes Wurtz (15.) hatte die Westfalen in Führung geschossen, Peniel Mlapa (85.) verhinderte die fünfte VfL-Pleite in den vergangenen sechs Auswärtsspielen.

Große Aufregung gab es in der sechsten Minute. Akaki Gogia konnte den Ball an VfL-Keeper Manuel Riemann vorbeischieben. Bochums Nico Rieble klärte auf der Linien. Die TV-Aufnahmen bei Sky bewiesen, dass das Schiedsrichter-Gespann mit seiner Entscheidung, auf Nicht-Tor zu entscheiden, richtig lag.

Die Gastgeber übten vor 13.000 Zuschauern von Beginn an viel Druck aus und drängten die Hamburger in die Defensive. Pauli-Torhüter Robin Himmelmann verhinderte gegen Denis Thomalla einen Rückstand (11.). Neun Minuten später war auch Himmelmann machtlos. Nach einem Doppelpass mit dem ehemaligen Pauli-Profi John Verhoek erzielte Schnatterer die Führung. Nach dem 1:0 schalteten die Heidenheimer einen Gang zurück, doch die Offensivabteilung des Lienen-Teams blieb im ersten Durchgang harmlos.

Die Gäste intensivierten nach dem Wechsel ihre Angriffsbemühungen, doch es mangelte an der notwendigen Durchschlagskraft. Schnatterer sorgte mit seinem fünften Saisontor per Elfmeter für die Entscheidung.

sid