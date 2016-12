FSV auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis

Bornheimer spielen 0:0 gegen Werder Bremen II

Frankfurt - Der FSV Frankfurt tritt in der 3. Fußball-Liga auf der Stelle: Die Bornheimer kamen nur zu einem 0:0 beim SV Werder Bremen II und warten nun seit sechs Pflichtspielen auf einen Dreier. In der ereignisarmen Partie in Bremen hatten beide Seiten nur wenige Chancen.

So blieben die Frankfurter vor 1000 Zuschauern zum fünften Mal in Folge ohne eigenen Treffer. „Wir tun uns momentan unheimlich schwer, Torchancen zu kreieren“, räumte Trainer Roland Vrabec ein. „Wir müssen langsam wieder Tore schießen, sonst kommen wir zu keinem Dreier mehr“, forderte Kapitän Patrick Ochs. Für das hessische Derby im letzten Spiel des Jahres am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden kündigte Vrabec an: „Wir werden alles reinknallen.“ (dpa)