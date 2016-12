UEFA-Fünfjahreswertung: Spanien enteilt der Konurrenz

Bundesliga behauptet Rang zwei

+ © AFP Locker ins Achtelfinale der Champions League spaziert: Der FC Barcelona ist einer der Garanten für die klare Führung der Primera Division in der UEFA Fünfjahreswertung. © AFP

München - Die Gruppenphasen im Europacup sind beendet. Zeit für ein Jahresfazit in Form der UEFA-Fünfjahreswertung. Spaniens Primera Division dominiert weiter nach Belieben.

Spanien ist der Gewinner der Gruppenphase in den Europapokal-Wettbewerben. Als einziger der 54 UEFA-Verbände haben es die Iberer geschafft, alle gestarteten Vereine in das Achtelfinale der Champions League beziehungsweise die Zwischenrunde der Europa League zu bringen. Die Bundesliga verlor Hertha BSC schon in der Qualifikation und jetzt den 1. FSV Mainz 05 nach der Gruppenphase der Europa League.

Auch Italien muss in der K.o.-Phase auf zwei Teams verzichten: Inter Mailand und Sassuolo Calcio (unabhängig vom Ausgang des wegen Nebels auf Freitagmittag verlegten Spiels gegen Genk) schafften das Überwintern nicht.

In England blieb nur der FC Southampton auf der Strecke. Insgesamt stehen noch Mannschaften aus 19 der 54 Länder im Wettbewerb, als schlechtestes Bulgarien auf Platz 27 der UEFA-Fünfjahreswertung.

Auch Boni-Punkte fürs Weiterkommen

Nach dem letzten Spieltag der Gruppenphase wurden in der Tabelle nicht nur Leistungspunkte für die Ergebnisse in dieser Woche sondern auch Boni-Punkte für das Erreichen der K.o.-Spiele verteilt.

Deshalb erhielt Spanien 4,143 Punkte, Deutschland als unangefochtener Zweiter 3,143, England als Verfolger 3,286 und Italien 3,156. Die vier Champions- League-Startplätze für die Bundesliga sind weiterhin nicht gefährdet.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2016/17 nach dem 6. und letzten Spieltag der Gruppenspiele (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2018/19):