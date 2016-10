„Wir müssen zeigen, dass wir der FC Bayern sind“

Die Bundesliga-Spiele am Samstag

+ © AFP Manuel Neuer (r.) mit Arjen Robben. © AFP

München - Nach seinem erfolgreichen Auftritt in der Champions League will der FC Bayern auch in der Fußball-Bundesliga wieder gewinnen.

„Wir haben in den letzten Spielen was liegen lassen und dementsprechend müssen wir erstmal wieder was vorlegen und zeigen, dass wir der FC Bayern sind“, sagte Torhüter Manuel Neuer vor dem Klassiker am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach.

In der Bundesliga hatten die Münchner zuletzt Punkte liegen lassen. Nach dem 1:1 gegen Köln und dem 2:2 in Frankfurt konnten sie beim 4:1 gegen Eindhoven in der „Königsklasse“ aber wieder ordentlich Schwung aufnehmen.

Kauczinski unter Zugzwang

Unter Zugzwang steht Trainer Markus Kauczinski mit dem FC Ingolstadt. Nach sechs Niederlagen in Serie warten auf ihn Schlüsselspiele mit den Schanzern. Vizemeister Borussia Dortmund ist im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) einer der denkbar unangenehmsten Kontrahenten.

Ein Mittelfeldduell bestreitet der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg. „Wir werden auch in Freiburg an die Leistungsgrenze gehen müssen, um eine realistische Chance zu haben, punktemäßig etwas mitzunehmen“, erklärte Trainer Dirk Schuster. Die Auswärtshürde liegt aber hoch. Der Aufsteiger aus dem Breisgau gewann wettbewerbsübergreifend seine vergangenen neun Heimspiele.

dpa