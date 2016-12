1993 gab es 120000 Mark für den OFC

offenbach - Bayern München kommt zum zweiten Mal zu einem „Retterspiel“ nach Offenbach. Am 18. April 1993 spielten die Bayern im Rahmen der Aktion „Rettet den Bieberer Berg“ in Offenbach. Zum Spiel am Sonntag kamen 10 000 Zuschauer auf den Bieberer Berg.

Die Bayern waren damals nach einem Bundesligaspiel in Mönchengladbach angereist und hatten sogar die Anfahrts- und Übernachtungskosten selbst übernommen. Der damalige Kickers-Präsident Norbert Rocker freute sich über etwa 120 000 Mark, mit denen später das marode Dach der Haupttribüne saniert werden konnte. Die Partie endete 3:3. Für die Kickers trafen Christos Figas (2) und Michael Hartmann, für die Bayern waren Bruno Labbadia, Harald Cerny und der Brasilianer Mazinho erfolgreich.

Schmankerl am Rande: Der Pächter der OFC-Vereinsgaststätte hatte damals einen besonderen Topzuschlag erhoben. Statt drei Mark kostete die Bratwurst gegen die Bayern 3,50 Mark, dafür gab’s dann auch sechs Tore. J joko