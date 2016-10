Alternativen machen OFC Freude

Sportdirektor Mehic lobt Trainerteam: „Entwickeln junge Spieler weiter“ / Muskelfaserriss bei Theodosiadis

+ © Hübner Abgang mit Schmerzen: Alexandros Theodosiadis. © Hübner

Offenbach - Die positiven und negativen Nachrichten halten sich bei den Offenbacher Kickers derzeit die Waage. Das 1:1 (1:1) gegen den Tabellendritten TSV Steinbach war nämlich teuer erkauft: Es gibt einen weiteren Ausfall. Für den Trainer ist das aber kein Grund zur Klage. Er verfügt über Alternativen. Von Christian Düncher

Oliver Reck sah sich bestätigt – zum wiederholten Mal. Als er Ersatztorwart Alexander Sebald unlängst mit einem Einsatz gegen den 1.FC Kaiserslautern II belohnte, sei er teilweise belächelt worden, erzählte der Trainer der Offenbacher Kickers. Es habe sich jedoch gezeigt, wie wichtig es war, der Nummer zwei Spielpraxis zu geben. Gegen Steinbach war Sebald nämlich gefordert (als Vertreter des verletzten Daniel Endres) und überzeugte erneut mit einer souveränen Leistung. Gegen Kaiserslautern war es abgesprochen, da konnte er sich darauf einstellen. Nun musste er relativ kurzfristig einspringen“, sagte Sportdirektor Sead Mehic. Umso beachtlicher sei der Auftritt des 20-Jährigen gewesen. „Es hätte nach 15 Minuten auch 0:2 oder 0:3 stehen können. Wir sind insofern froh, dass wir jemand wie ihn haben.“

Das gilt auch für Christos Stoilas, der nach dem verletzungsbedingten Aus von Alexandros Theodosiadis zum zweiten Mal in dieser Saison links hinten aushelfen musste. Und zwar jeweils gegen Topteams. Bei Spitzenreiter Elversberg hatte er seine Sache bereits defensiv ordentlich gemacht, gegen den Tabellendritten Steinbach setzte er nun auch vorne Akzente, kam einmal im Strafraum zu Fall (Stoilas: „Da kann man Elfmeter geben“) und bereitete eine Großchance vor.

„Der Junge hat vergangene Saison noch in der Verbandsliga gespielt, wurde nun zweimal ins kalte Wasser geworfen und hat seine Sache jeweils gut gemacht“, lobte Mehic. „Das zeigt, dass unser Trainerteam junge Spieler weiterentwickelt und ihnen Selbstvertrauen gibt.“ Reck sieht in Stoilas „wieder so ein Beispiel dafür“, dass man einige gute Alternativen habe. Das ist auch notwendig, denn die Verletzung von Theodosiadis stellte sich als Muskelfaserriss heraus. Er wird damit zwei bis drei Wochen fehlen. Bei Maik Vetter, Stefano Maier (beide Knieprobleme) und Endres (Schwindelgefühl) muss man abwarten.

Definitiv kein Thema mehr ist Mehic zufolge Damjan Marceta, auch wenn dessen Berater Pero Cestic auf Facebook ankündigte, demnächst ein Gespräch mit Verantwortlichen des OFC zu haben. Mehic dementierte das und zeigte sich verwundert über dieses Vorgehen. Man hatte von einer Verpflichtung des Angreifers Abstand genommen, weil erforderliche Unterlagen fehlten. Daher war auch kein Pass beantragt worden, so dass Marceta ohnehin bis zum 31. Dezember gesperrt ist. „Wir können unsere Fans nicht um Geld bitten, dann aber einen Spieler verpflichten und bezahlen, der nicht spielberechtigt ist“, so Mehic. „Wir lassen uns da auch nicht unter Druck setzen.“