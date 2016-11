Astoria Walldorf gegen OFC: Das Spiel im Liveticker

Flutlicht an!

Walldorf - Am 21. Spieltag der Regionalliga Südwest treten die Offenbacher Kickers heute ab 19:30 Uhr bei FC Astoria Walldorf an. Wir berichten im Liveticker.

Der OFC will gegen Astoria Walldorf seinen Aufwärtstrend fortsetzen und Anschluss an das tabellarische Mittelfeld herstellen. Die Gastgeber sind der einzige noch im DFB-Pokal vertretene Regionalist. In der ersten Hauptrunde besiegte das Team den VfL Bochum mit 4:3 nach Verlängerung, Ende Oktober schied auch Bundesligist Darmstadt 98 in Walldorf aus. „Astoria Walldorf kann also Fußball spielen, sie wissen wie es funktioniert“, sagte Oliver Reck vor der Partie und weiter: „Astoria hat Spieler in den Reihen, die uns weh tun können aber wir müssen zu unserem Spiel finden und dann kann man sie auch schlagen.“

Astoria Walldorf gegen OFC: Spiel im Liveticker In der Regionalliga Südwest gewann Walldorf sein letztes Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel klar mit 3:1. Mit 20 Punkten rangiert der FC-Astoria derzeit auf Platz 15. Mit einem Heimsieg könnte Walldorf am OFC vorbeiziehen. Die Kickers sind beflügelt vom Heimsieg gegen Wormatia Worms. „Die Stimmung im Team ist super. Wir sind heiß auf das Spiel und wir wollen unbedingt den nächsten Dreier einfahren“, sagte Dren Hodja.

Mit einem Auswärtssieg in Walldorf könnte man nicht nur weiter in der Tabelle nach oben klettern, auch der ersehnte Anschluss ans Mittelfeld wäre somit hergestellt. „Außer Maik Vetter sind alle wieder an Bord. Auch Ihab Darwiche ist wieder einsatzbereit. Er hat gut trainiert. Stefano Maier hat lange Zeit mit einer Fehlbelastung Fußball gespielt. Wir haben die Ursache seiner Verletzung erkannt und gebannt und somit ist auch er wieder voll einsetzbar“, so Oliver Reck.

So lief das Hinspiel gegen Astoria Walldorf:

Anpfiff zur Partie ist um 19:30 Uhr im Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark.