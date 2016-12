Bayern halten Kickers am Leben

Der deutsche Rekordmeister kommt am 30. August zum „Retterspiel“ nach Offenbach / OFC rechnet mit 350 000 Euro Einnahme

+ Der FC Bayern München war schon mehrfach in Offenbach zu Gast, unter anderem am 13. März 1976. Damals trennten sich beide Teams im Bundesliga-Spiel 1:1. Hier bejubeln Wolfgang Rausch und Amand Theis (Mitte) das Tor für den OFC. Sepp Maier (links) und Franz Beckenbauer (rechts) kommen zu spät. J Foto: Imago

Offenbach - Seit vielen Jahren hilft der FC Bayern München finanziell angeschlagenen Vereinen. 2017 sind die Offenbacher Kickers dran. Der deutsche Rekordmeister bestreitet am 30. August ein „Retterspiel“ auf dem Bieberer Berg. Von Christian Düncher

Dabei erhoffen sich die Kickers mit Hilfe der Bayern eine Gesamteinnahme von 350000 Euro.

Helmut Spahn erinnert sich noch genau an den Tag, an dem die für seinen Klub überlebenswichtige Zusage kam. Der Präsident der Offenbacher Kickers saß vor ein paar Monaten beim Frühstück, als das Telefon klingelte. Am anderen Ende: Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München. „Er hatte mir am Tag zuvor gesagt, dass er sich innerhalb von ein, zwei Tagen melden wird – und er hat sich daran gehalten“, so Spahn. Das sei ebenso nicht selbstverständlich wie die spontane Hilfe, die Rummenigge zusagte: „Ein normales Testspiel gegen Bayern hätten wir frühestens 2019 oder 2020 bekommen können.“

Da die Kickers aufgrund des im Mai gestellten Insolvenzantrages aber nicht so lange warten konnten, sagte der Rekordmeister kurzfristig ein „Retterspiel“ zu, dessen Einnahmen komplett in die OFC-Kasse fließen. Die Partie findet am Mittwoch, 30. August, statt. Es soll abends gespielt werden, die genaue Uhrzeit ist noch offen. Geschäftsführer Christopher Fiori kalkuliert mit einem Erlös in Höhe von mindestens 350 000 Euro.

Dem OFC-Präsident zufolge hilft der FC Bayern den Kickers unter anderem bei der Vermarktung und einer möglichen Live-Übertragung im TV (Spahn: „Damit ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu rechnen“). Auch aus diesem Grund seien die Münchner von Anfang an die Nummer eins unter mehreren Klubs gewesen, mit denen man gesprochen habe. „Nur dieses Spiel garantiert uns gewisse Einnahmen. Das war das, was uns am Leben gehalten hat“, so Spahn. Die Zusage des FC Bayern München sei „der letzte Mosaikstein“ gewesen, der gefehlt habe, um den Insolvenzantrag zurückzuziehen.

Finanziell hatten sich die Kickers an den Einnahmen aus dem DFB-Pokalspiel 2015 gegen Borussia Mönchengladbach orientiert. Damals war das Sparda-Bank-Hessen-Stadion mit 20 500 Zuschauern zum ersten Mal ausverkauft. Spahn rechnet auch diesmal mit einer vollen Hütte, auch wenn die Partie in der Länderspielpause stattfindet und daher einige Stars der Bayern fehlen werden. Spahn verwies aber darauf, dass die Münchner immer noch genug hochkarätige Nicht-Nationalspieler haben – wie Philipp Lahm, Franck Ribery, Xabi Alonso, Rafinha, Javi Martinez oder Holger Badstuber.

„Beim FC Bayern einen Termin im Sommer zu finden, ist nicht so leicht. Wir sind jedenfalls sehr zufrieden“, betonte Fiori. Und Spahn wies darauf hin, dass die Terminsuche der Grund dafür war, dass man die bereits vor einiger Zeit vereinbarte Partie erst jetzt verkündet hatte. „Es ging nicht darum, die Spannung hochzuhalten, sondern sich abzusprechen“, sagte er und lobte den FC Bayern, der in Person von Rummenigge wieder mal sein soziales Engagement unter Beweis gestellt habe. Fiori nannte die Unterstützung der Münchner sogar „herausragend“.