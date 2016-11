Die drei großen Baustellen der Kickers

Eine Analyse der Situation

+ © Pressehaus Der US-Amerikaner Bryan Gaul macht auch als Innenverteidiger eine passable Figur, OFC-Trainer Oliver Reck kann ihn aber vor allem im defensiven Mittelfeld gebrauchen. Links: Marcel Carl (Walldorf). © Pressehaus

Offenbach - Oliver Reck wird nicht müde zu betonen, „wie eng es in der Liga zugeht“. Auch nach dem 2:4 bei Astoria Walldorf sah sich der Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach bestätigt. Von Jörg Moll

Doch Reck dürfte nicht entgangen sein, dass viele Probleme der Kickers hausgemacht sind. Der Ex-Profi muss die Auswärtsschwäche abstellen und dafür drei große Baustellen schließen. Die Offenbacher Kickers zeigen in dieser Saison regelmäßig zwei Gesichter. Das schöne und erfolgreiche bei Heimspielen, aus denen sie 22 Punkte aus zehn Partien ohne Niederlage holten. Und das hässliche bei Gastspielen in der Fremde: Sieben Punkte sind die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Weil weiterhin der Neun-Punkte-Abzug Bestand hat, bedeutet das derzeit Rang 14. Der würde immerhin nur dann den Abstieg zur Folge haben, wenn am Saisonende drei Klubs aus der 3. Liga absteigen sollten und kein Verein aus der Regionalliga sich in den Aufstiegsspielen durchsetzen sollte.

„Es fehlt die Konstanz“, sagt Sportdirektor Sead Mehic. Doch daran liegt es nicht alleine. Den Kickers gelingt es auswärts selten, ihre Gegner taktisch zu überraschen. In Walldorf wartete auch der FC Astoria mit zwei Viererketten geduldig auf Fehler, die der OFC prompt machte. So gelang es selbst der bis dato drittschlechtesten Offensive der Liga ein ums andere Mal, die nach dem 0:1 um sich greifende Offenbacher Verunsicherung auszunutzen. „Sie haben wenige Chancen gebraucht, um vier Tore zu machen“, registrierte Angreifer Ihab Darwiche. Das ist ein Teil der Wahrheit. Die andere lautet: Der OFC findet oft kein Rezept, das Umschaltspiel zu verhindern.

„Wir müssen wieder einen Schritt nach vorne machen“, fordert Mehic. Um die drei großen Baustellen der Kickers weiß auch er:

Innenverteidigung: Nominell hat Reck auf dieser Position große Auswahl: Benjamin Kirchhoff (15 Einsätze), Stefano Maier (verletzungsbedingt nur acht), Dennis Schulte (15), Kristian Maslanka (17) und Aaron Frey (1) sind allesamt gelernte Innenverteidiger. Das Problem: Richtig konstante Größen gibt es nicht. Maier bremsen immer wieder Patellasehnenprobleme, Kirchhoff schien auf einem gutem Weg, streute aber gegen Walldorf wieder ein schwaches Spiel ein. Maslanka, der in Walldorf für ihn von der Doppel-Sechs nach hinten rückte, macht auch zu oft zu einfache Fehler. Reck zog zuletzt zweimal Bryan Gaul nach hinten. Der US-Amerikaner machte dort zwar eine passable Figur - dafür fehlt er aber im...

zentralen Mittelfeld: Durch Gauls Versetzung ist die bewährte „Doppel-Sechs“ mit Marco Rapp gesprengt. Maslanka drängt sich dort nicht wirklich auf, Hodja wird als „Zehner“ gebraucht, Maik Vetter (Innenbandverletzung im Knie) fällt bis zur Winterpause aus. Der stellvertretende Kapitän Rapp wirkt überspielt, ist zudem seit Wochen angeschlagen (Adduktorenprobleme). „Wir brauchen Führungsspieler wie ihn, er muss das Spiel ordnen“, betont Sead Mehic: „Aber man merkt ihm an, dass er nicht hundertprozentig fit ist.“ Nicht nur Mehic hofft, dass Rapp noch die drei letzten Punktspiele vor der Winterpause gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 14 Uhr), beim FK Pirmasens (2. Dezember) und gegen Teutonia Watzenborn-Steinberg (9. Dezember) durchhält.

die Offensive: Gerade auswärts wird die Ausrechenbarkeit überdeutlich: Die Gegner ziehen sich weit zurück, warten auf Fehler der Kickers, die mutig mit viel Ballbesitz agieren. Alle fünf Niederlagen auf fremdem Terrain kamen so zustande. Die Kickers spielen zuweilen schön, aber zu selten effizient. Das liegt auch daran, dass Außenbahnspieler wie Serkan Firat oder Robin Scheu oft nach innen ziehen und selbst den Abschluss suchen. Flanken auf Mittelstürmer sind selten. Stattdessen wurden auch in Walldorf Konstantinos Neofytos oder Matthew Taylor oft mit langen Pässen untauglich in Szene gesetzt. Gerade der Grieche wirkt völlig überfordert, verliert die Bälle schnell.

Den Unterschied in der Offensive machte bislang meist Darwiche aus. Der Tempodribbler überzeugte vor seiner Verletzung beim 1:2 in Koblenz als Außenstürmer, in Walldorf kam er nach der Pause nach drei Spielen Verletzungspause rein und war sofort gefährlichster Offenbacher. „Ich hoffe, dass ich jetzt endlich gesund bleibe“, sagt der 23-Jährige, der in zehn Einsätzen vier Tore erzielte und damit so viele wie Taylor (17 Einsätze) und Neofytos (15) zusammen.