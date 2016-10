Festnahmen und Verletzte: Polizei zieht Bilanz nach Hessenderby

Hessen Kassel gegen Kickers Offenbach

Kassel - Im Hessenderby zwischen Hessen Kassel und Kickers Offenbach kommt es zu Ausschreitungen im Stadion. Die Polizei zieht Bilanz:

Gestern Nachmittag traffen im Kasseler Auestadion KSV Hessen Kassel und die Offenbacher Kickers aufeinander (1:0). Das Spiel wurde bereits im Vorfeld als sogenanntes Risikospiel eingestuft. Zusätzliche Brisanz erhielt dieses Aufeinandertreffen in der Vergangenheit bereits laut Polizei durch einen Vorfall im Frühjahr 2015, beim dem Fans des KSV Hessen Kassel bei einer Auswärtsfahrt Vereinsinsignien geraubt wurden. Mit diesen zeigten sich kurz danach Anhänger des OFC in sozialen Medien. Die Polizei setzte deshalb wieder auf strikte Fantrennung. So verlief die Anreise der 2847 Zuschauer, unter denen sich laut Polizei auch mehrere sogenannte Problemfans beider Vereine befanden, im Vorfeld des Spiels reibungslos. Sicherheitskräfte beschlagnahmten vor der Partie jedoch Pyrotechnik aus Verstecken in der Nordkurve.

In der zweiten Halbzeit zeigten Fans im Offenbacher Auswärtsblock einen Banner mit der Aufschrift: „Ist die Fresse noch so groß, die Fahnen seid ihr trotzdem los.“ Dazu wurden mehrere KSV-Fahnen gezeigt, bei denen es sich offenbar um die Anfang 2015 gestohlenen Gegenstände handelte. Daraufhin kam es zu gegenseitigen Provokationen und Krawallen im Stadion. Einsatzleiter Michael Tegethoff sprach von „massiven Provokationen und zwischenzeitlich eskalierter Stimmung“.

Mehrere Anhänger beider Vereine kletterten dabei laut Polizei auf die Absperrzäune, aus dem KSV-Block gelangten vereinzelte Personen sogar in den Innenraum. Die Polizei verhinderte jedoch einen Platzsturm. Als mehrere Personen erneut versuchten den Platz zu stürmen und die Beamten mit Gegenständen bewarfen und attackierten, kam es zum Einsatz von Pfefferspray durch die Einsatzkräfte. Der Schiedsrichter musste die Partie aufgrund dieser Vorkommnisse kurzzeitig unterbrechen. Nachdem das Spiel wieder lief, versuchten mehrere Anhänger des KSV über die Osttribüne zum Offenbacher Block zu gelangen. Die Polizei war jedoch zur Stelle. Nach Apfiff versuchten auch einige Offenbacher Anhänger vor ihrem Block am Stadion die Polizei-Absperrungen zu durchbrechen. Dies wurde jedoch verhindert.

Die Zahl der Festgenommenen und Verletzten war wegen des verhinderten Aufeinandertreffens der verfeindeten Fangruppen im überschaubaren Bereich. Eine Person aus dem Kasseler Block musste aufgrund des Pfefferspray-Einsatzes kurzzeitig in einem Rettungswagen versorgt werden. Bei seiner Behandlung wurde eine Sanitäterin durch ihn ebenfalls leicht verletzt. Rund um das Stadion kam es zu insgesamt sieben kurzzeitigen Festnahmen zur Identitätsfeststellung nach Straftaten und zur Verhinderung von Gefahren. Alle Personen befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Zudem wurden sechs weitere Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigungen eingeleitet. (dr)