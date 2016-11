Kickers erarbeiten sich 1:1 bei Tabellendrittem Hoffenheim II

Gute Leistung, ein Punkt

+ © Huebner/Bremes Die vertane Chance zum 2:1: Der Schuss von Christos Stoilas (hinten links) landet am Pfosten. Sein Offenbacher Kollege Ko Sawada sowie die Hoffenheimer Johannes Kölmel, Nicolas Wähling und Torhüter Gregor Kobel (von links) schauen dem Ball hinterher. © Huebner/Bremes

Offenbach - Die Offenbacher Kickers haben die erhoffte Reaktion nach dem schwachen Auftritt in Koblenz gezeigt. Kämpferisch stark und taktisch diszipliniert verdiente sich der Fußball-Regionalligist beim 1:1 (1:1) beim Tabellendritten 1899 Hoffenheim II einen Zähler und kletterte auf Rang 14. Von Jörg Moll

„Wir haben engagiert gespielt gegen die fußballerisch beste Mannschaft der Liga“, freute sich Trainer Oliver Reck: „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können.“ Reck hatte seine Mannschaft gegenüber dem enttäuschenden 1:2 bei der TuS Koblenz auf fünf Positionen verändert. Torwart und Kapitän Daniel Endres, Maik Vetter, Dennis Schulte, Robin Scheu und Konstantinos Neofytos erhielten den Vorzug vor Alexander Sebald, Kristian Maslanka, Matthew Taylor (alle Bank), Serkan Göcer (gesperrt) und Ihab Darwiche (Zerrung im Oberschenkel). Erstmals nach kuriertem Muskelfaserriss saß Linksverteidiger Alexandros Theodosiadis wieder auf der Bank.

„Wir wollen aus einer stabilen Defensive heraus agieren“, hatte Reck zur Vorgabe gemacht. Und die Kickers hielten sich daran. Mit Lauf- und Zweikampfstärke nahmen sie der offensivstärksten Mannschaft der Liga (39 Tore) schnell die Lust. Zwei Schlenzer über das Tor durch U20-Nationalspieler Philipp Ochs (14., 20.) waren die einzig nennenswerten Chancen der Kraichgauer. Die Offenbacher hatten ihrerseits durch Serkan Firat (1., 4./Freistoß) sowie eine Direktabnahme von Bryan Gaul (21.) gute Gelegenheiten.

Die vierte Annäherung passte dann: Robin Scheu zog nach der ersten Ecke von Hodja aus 22 Metern ab und schoss den Ball ins linke Toreck. Ein toller, leicht verdeckt angesetzter Schuss, der allerdings nicht ganz unhaltbar für Torwart Gregor Kobel schien (33.). In der Folge kontrollierte der OFC die Partie – bis zum Missverständnis zwischen Benjamin Kirchhoff und Dennis Schulte, die nach einem langen Pass der Hoffenheimer ein einziges Mal zu zögerlich agierten. Joshua Mees spritzte dazwischen und überwand Torwart Daniel Endres (41.).

„Das war sehr ärgerlich“, meinte Schulte: „Wir haben insgesamt aber eine sehr gute Reaktion gezeigt.“ Auch Kapitän Daniel Endres, der in Halbzeit zwei so gut wie beschäftigungslos blieb, war zufrieden: „Die Ansage des Trainers war, dass wir wieder mit Herz und Leidenschaft Fußball spielen, das haben wir gut umgesetzt.“ In der zweiten Hälfte, in der die Kickers spielbestimmend waren, war sogar mehr möglich. „Da hat uns ein bisschen der letzte Punch gefehlt“, räumte Reck ein. Bei der besten Gelegenheit kam auch Pech dazu. Christos Stoilas traf in der 85. Minute den Pfosten.