Christopher Fiori wird OFC-Geschäftsführer

36-Jähriger wird Nachfolger von Kutz

OFC-Präsident Spahn (rechts) mit dem neuen Geschäftsführer Chriostpher Fiori.

Offenbach - Das Geheimnis um den Nachfolger von Remo Kutz ist gelüftet. Nach Informationen unserer Zeitung wird Christopher Fiori neuer Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Von Jörg Moll

Der 36 Jahre alte Diplom-Betriebswirt, der auch einen Hochschulabschluss in Sportmanagement erworben hat, war seit Juli 2015 Leiter Organisation und Stadionmanagement beim Drittligisten FSV Frankfurt. Dort war er auch für die Lizenzierung der Profis zuständig. Der gebürtige Frankfurter soll nach Informationen unserer Zeitung in den kommenden Tagen beim OFC offiziell vorgestellt werden.

Der Aufsichtsrat der Kickers hatte nach Sichtung der Bewerbungen zuletzt zwei Kandidaten auserkoren, von denen sich nun Fiori durchsetzte. Vor seinem Engagement beim FSV war Fiori von 2005 bis 2012 als Business Manager bei der Frankfurter Commerzbank-Arena engagiert. Von 2013 an war er für rund ein Jahr an Baubegleitung und Erstellung eines Konzeptionsmodells für eine Multifunktionshalle in Abu Dhabi zuständig. Danach arbeitete er ein Jahr lang selbstständig als Veranstaltungsberater.