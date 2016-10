Firats Freistoß ins Glück

Offensivspieler krönt furiose Aufholjagd

Kollektiver Jubel nach dem Siegtreffer gegen Ulm. Links: Torschütze Serkan Firat, der nun ebenso wie Dren Hodja fünfmal getroffen hat. Beide sorgten dafür, dass der OFC diese Saison zu Hause in der Regionalliga Südwest weiter ungeschlagen ist.

Offenbach - Wahnsinn auf dem Bieberer Berg: Mit 0:2 lag Kickers Offenbach nach einer Stunde gegen den SSV Ulm zurück, schaffte aber noch die Wende. Das 3:2 fiel in letzter Minute – durch einen frechen Freistoß von Serkan Firat. Von Christian Düncher

Oliver Reck brachte es auf den Punkt. „Das war ein grandioses Spiel, das so fast nur zum Bieberer Berg passt“, resümierte der Trainer der Offenbacher Kickers. Ein solches Spektakel wünsche man sich „Woche für Woche“, so Reck. „Für die Nerven wäre das aber nicht ganz so gut.“ Die Kickers stellten die Fans in der Tat auf eine harte Probe, hatten in der ersten Hälfte zwar mehr Spielanteile als die tief stehenden Ulmer, lagen zur Pause aber 0:2 zurück, Hätte Torwart Alexander Sebald in der 44. Minute nicht überragend gehalten, wäre zur Halbzeit alles gelaufen gewesen. „Da sah es finster aus“, gab Reck zu.

Mit Pfiffen ging es in die Kabine, wo der Trainer die passenden Worte fand: „Es ist schon öfter vorgekommen, dass eine Mannschaft zur Pause 0:2 zurücklag. Da muss man kühlen Kopf bewahren und die Dinge in Ruhe ansprechen.“ Unter anderem forderte Reck die Spieler auf, nicht so viel quer, sondern „mehr vertikal“ zu spielen und noch öfter den direkten Abschluss zu suchen.

Das zahlte sich aus, auch wenn die zweite Hälfte mit einem weiteren Rückschlag begann: In Marco Rapp musste der Mittelfeld-Stratege gelb-rot-gefährdet raus. Doch der OFC steckte auch das weg, drängte die Gäste nun immer mehr in deren Hälfte. Serkan Firat läutete die Aufholjagd ein, als er per Volleyaufsetzer das 1:2 erzielte (61.). Am Ausgleich war er auch beteiligt. Erst führte seine Flanke zum Handelfmeter, dann sprach er Schütze Dren Hodja Mut zu: „Ich habe gesagt, Junge, Du schaffst das. Du hast noch keinen Elfer verschossen.“

Hodja verwandelte sicher zum 2:2 (78.). Auf den Rängen gab es jetzt schon kein Halten mehr. Doch die Kickers hatten noch nicht genug, wollten den Sieg. In der 89. Minute gab es Freistoß für den OFC am rechten Strafraumeck. Eigentlich keine Position, um es direkt zu versuchen. Doch für solche Fälle haben die Kickers ja Firat. Er habe sich gedacht, Ulms Torwart Holger Betz (38) sei „nicht mehr der Jüngste und kommt vielleicht nicht dran“, sagte der 22-Jährige über den frechen Freistoß, der sich in den linken Winkel senkte. „Ich habe ihn perfekt getroffen und hatte sofort ein super Gefühl.“

Der Rest war kollektiver Jubel. Die Ersatzspieler rannten auf den Platz, zeigten ein Trikot des verletzten Stammtorwarts Daniel Endres. Co-Trainer Joti Stamatopoulos hielt es ebenfalls nicht mehr auf der Bank. Reck blieb jedoch gelassen, was auch an Sportdirektor Sead Mehic lag. „Er hat vorher gesagt, dass Serkan direkt aufs Tor schießt und trifft. Wir hatten das bereits im Gefühl“, sagte der Trainer und lobte sein Team: „Es hat sich so präsentiert, wie ich es seit dem ersten Tag kenne und totales Engagement gezeigt. Die Bereitschaft, das Spiel zu drehen, war immer da.“