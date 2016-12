Liveticker: OFC tritt beim FK Pirmasens an

Auswärtsspiel in der Pfalz

Pirmasens - Mit einem Sieg beim FK Pirmasens könnte die Mannschaft von Kickers Offenbach die Abstiegszone der Regionalliga Südwest vorerst verlassen. Wir berichten (ab 19.30 Uhr) in unserem Liveticker vom OFC-Spiel in Pirmasens.

Der OFC steht derzeit mit 20 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest - ein möglicher Abstiegsrang. Der heutige Gegner FK Pirmasens hat zwei Punkte mehr als Kickers Offenbach auf dem Konto und belegt den 13. Platz. Mit einem Sieg könnte der OFC an den Pfälzern vorbeiziehen. Ein wichtiges Spiel also für Kickers Offenbach, zumal im letzten Spiel vor der Winterpause in der nächsten Woche mit dem SC Teutonia Watzenborn-Steinberg ein weiterer Konkurrent um die Nichtabstiegsplätze auf dem Bieberer Berg gastiert.

„Beide Teams stehen in der Tabelle nah beieinander. Beide müssen dringend punkten“, verweist auch OFC-Trainer Oliver Reck auf die prekäre Situation beider Vereine. „Wir schauen jedoch nur auf uns und müssen zu unserem eigenen Spiel finden.“

FK Pirmasens - Kickers Offenbach im Liveticker

Nach der Sperre wegen des Platzverweises gegen Walldorf wird Robin Scheu wieder in die Mannschaft zurückkehren. „Außer Maik Vetter sind alle Jungs an Bord. Wir können also beinahe aus dem Vollen schöpfen“, so Reck zur Personalsituation. (nb)

