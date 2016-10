OFC: Gaul alsn Paradebeispiel für große Flexibilität

Reck: „Vielseitigkeit ist sehr wichtig“

+ © Hübner Bryan Gaul (links, gegen Vinko Sapin) wechselte gegen Ulm mehrfach die Position, ebenso Serkan Firat (rechts), der auf beiden Flügeln auftauchte. © Hübner

Offenbach - Flexibilität wird groß geschrieben bei Kickers Offenbach. Auch weil der Etat gekürzt wurde, setzt Trainer Oliver Reck auf Spieler, die vielseitig einsetzbar sind – wie Bryan Gaul. Der US-Amerikaner kam gegen den SSV Ulm auf drei Positionen zum Einsatz. Von Christian Düncher

Spezialisten sind rar bei den Offenbacher Kickers. Das ist jedoch keineswegs ein Makel. Im Gegenteil. Die Flexibilität der Spieler eröffnet Trainer Oliver Reck zusätzliche Möglichkeiten, was vorteilhaft ist bei einem relativ kleinen Kader. So spielten zehn der 14 Akteure, die beim jüngsten 3:2 (0:2) gegen den SSV Ulm zum Einsatz gekommen waren, diese Saison bereits mindestens einmal auf einer anderen Position oder wären zumindest dazu in der Lage. Lediglich Torwart Alexander Sebald, Sechser Marco Rapp sowie die beiden Mittelstürmer Matthew Taylor und Konstantinos Neofytos sind auf eine Position festgelegt.

„Der Trainer sagte zu mir, dass ich vielseitiger werden muss“, erzählte der gelernte Offensivspieler Christos Stoilas, nachdem er unlängst in Elversberg links hinten ausgeholfen hatte. Gegen Ulm spielte er zuletzt wieder auf dieser Position. „Flexibilität ist sehr wichtig“, betonte Reck. Als Paradebeispiel gilt Bryan Gaul. Der US-Amerikaner, in dieser Saison unter anderem bereits Stürmer, kam gegen Ulm auf drei Positionen zum Einsatz. Zunächst hatte er wie gewohnt mit Rapp die Doppel-Sechs gebildet, nach der Pause half er kurz in der Innenverteidigung aus, um später als Antreiber im Mittelfeld mit einem Pass auf Serkan Firat die Szene einzuleiten, die zum wichtigen Ausgleich führte.

„Ich war schon etwas überrascht, dass ich zwischendurch in der Innenverteidigung spielen musste“, gab der 27-Jährige zu. Gaul, der in der US-Profiliga MLS linker Verteidiger war, findet sich bei den Kickers immer besser zurecht, kam bislang in allen 15 Saisonspielen in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. Beinahe wäre er jedoch von Schiedsrichter Timo Klein zu einer Pause gezwungen worden. Nach einem Foul wollte der Unparteiische dem Allrounder Gelb zeigen. Es wäre die fünfte gewesen. Klein beließ es jedoch bei einer Ermahnung. „Er hat mich noch einmal weiterleben lassen“, scherzte Gaul.

Ernster wurde er, als es um das Spiel an sich ging. Man habe gegen UIm in der ersten Hälfte nicht genug gekämpft und sei – wie davor gegen Steinbach – erst nach der Pause richtig aufgewacht. „Wir brauchen eventuell immer erst einen Tritt in den Hintern“, sagte Gaul. „Die nötige Qualität haben wir auf jeden Fall. Aber im Bestreben, ein frühes Tor zu machen, waren wir zu hektisch.“