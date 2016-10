Umbau in der Offenbacher Schaltzentrale

Mit „Doppel-Sechs“ Gaul und Rapp verlor der OFC nur einmal

+ © Hübner Bryan Gaul (rechts, hier im Zweikampf mit Elversbergs Edmond Kapllani) ist im defensiven Mittelfeld der Offenbacher Kickers zur unverzichtbaren Größe geworden. Maik Vetter und Kristian Maslanka (von links) sind Kandidaten als Ersatz für den gesperrten Führungsspieler Marco Rapp. © Hübner

Offenbach - Abwehr, Außenbahn, Angriff: Auf jeder dieser Positionen hat Oliver Reck, Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, schon häufiger rotiert. Die Schaltzentrale im Mittelfeld veränderte er selten. Am Samstag (14 Uhr) bei Hessen Kassel muss Reck dort umbauen, weil Marco Rapp gelbgesperrt fehlt. Von Jörg Moll

„Es ist schade, dass Marco fehlt“, sagt Sead Mehic, Sportlicher Leiter der Kickers: „Er ist der Kopf der Mannschaft, er organisiert sie. Das muss man erstmal kompensieren.“ Der 25-Jährige, im Februar vom Drittligisten Chemnitzer FC nach Offenbach gekommen, ist geschickter Balleroberer, Taktgeber und Umschaltspieler in einer Person. Mit seiner Präsenz auf dem Platz ist er längst der Führungsspieler der Kickers. An seiner Seite blüht auch der US-Amerikaner Bryan Gaul auf. „Er hat sich sehr gut entwickelt und ist auf der Sechs fast unverzichtbar geworden“, lobt Mehic den Zugang vom Regionalliga-Absteiger Bahlinger SC: „Vor allem wegen seiner Kopfball- und Zweikampfstärke, aber auch, weil er einfach spielt und damit kaum Fehlpässe produziert.“

Neunmal, davon die letzten acht Partien in Folge, liefen Gaul und Rapp auf der „Doppel-Sechs“ auf. Mit diesem Tandem holte der OFC 16 Punkte, verlor nur einmal. Und das im letzten Punktspiel völlig unverdient 0:1 beim FC Homburg. Zu allem Überfluss sah Rapp dort nach einem taktischen Foul von Gaul, für das dieser verwarnt wurde, wegen vermeintlichen Meckerns unberechtigt die 5. Gelbe Karte. Gaul droht diese Zwangspause nach seiner vierten Verwarnung ebenfalls.

Nur zu Beginn der Spielzeit, als der US-Amerikaner zweimal im Sturm und einmal als „Zehner“ agierte, variierte Reck in der Mittelfeldzentrale. Zweimal lief damals Kristian Maslanka an Rapps Seite auf. Am Samstag könnte er erstmals neben Gaul agieren, sollte sein Trainer ihn aus der Abwehr eine Position nach vorne ziehen. „Marco können wir sicher nicht eins zu eins ersetzen“, ist Sead Mehic, selbst einst beim OFC in der Schaltzentrale am Ball, überzeugt. Doch der langjährige Profi hat großes Vertrauen in die Alternativen. „Einmal mehr zeigt sich, wie wichtig die Flexibilität im Kader ist“, sagt Mehic mit Blick auf Alternativen wie Maslanka oder Maik Vetter, die allerdings zuletzt angeschlagen waren. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen“, sagt Mehic.

Der Respekt vor dem nordhessischen Rivalen, der mit 15 Punkten auf Rang 13 steht, ist vorhanden. Schlaflose Nächte verursacht der frühere Zweitligist, der nur zwei seiner sechs Heimspiele gewann, aber nicht. „Wir schauen auf uns und müssen versuchen, unser Spiel durchzuziehen“, meint Mehic. Und das dürfte noch besser und reibungsloser gelingen, wenn der OFC sein bislang einziges Manko dieser Spielzeit abstellt. „Wir müssen einfach mal unsere ersten Chancen nutzen“, fordert Mehic: „Wenn du in Führung gehst und einen guten Ball spielst, kann das eine richtig befreiende Wirkung haben.“