Jugendtrainer Bruns und Hassler verlassen Kickers

Änderungen im NLZ

+ © Hübner Sebastian Bruns hat die U17-Mannschaft der Kickers letzte Saison in die Bundesliga geführt. © Hübner

Offenbach - Die Offenbacher Kickers müssen sich im Sommer des kommenden Jahres im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) neu aufstellen, denn es stehen an zwei entscheidenden Trainerpositionen Personalwechsel bevor.

Stefan Hassler, Sportlicher Leiter und U19-Trainer, sowie Sebastian Bruns, U17-Bundesligacoach und administrativer Leiter des NLZ, haben den Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten mitgeteilt, dass sie sich im Sommer neu orientieren wollen. „Bis Sommer werde ich mit vollem Elan und aller Energie mein Amt ausüben“, versprach Bruns. Mit der U17 hatte er große Erfolge gefeiert. Nach der Meisterschaft in der Hessenliga gelang den Kickers in den Relegationsspielen gegen den 1. FC Saarbrücken (3:1, 1:1) der Aufstieg in die Bundesliga. Dort muss die U17 gegen die starke Konkurrenz der Bundesligisten und Zweitligisten antreten und belegt derzeit den letzten Tabellenplatz. Nach nur einem Sieg droht der sofortige Wiederabstieg.

Hassler, mit der U19 des OFC Tabellenvierter der Hessenliga, bestätigte ebenfalls seinen Abschied. Er wies aber Meldungen zurück, wonach er schon ab 1. Januar 2017 als Sportlicher Leiter beim Regionalligisten Teutonia Watzenborn-Steinberg einsteigen soll. „Stand heute habe ich einen Vertrag bis 30. Juni 2017 beim NLZ der Kickers.“ Als Nachfolger für die NLZ-Leitung sind der bisherige U16-Trainer Michael Dörr und der Offenbacher Kreisfußballwart Jörg Wagner im Gespräch. (jm)