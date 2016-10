Polizei erwartet Problemfans aus Offenbach und Kassel

Konsequente Fantrennung bei „Risikospiel“

Kassel/Offenbach - Die Offenbacher Kickers gastieren morgen bei Hessen Kassel. Die Polizei spricht von einem „Risikospiel“, bei dem Problemfans beider Fanlager erwartet werden.

Das Duell zwischen dem KSV Hessen Kassel und den Offenbacher Kickers rückt in großen Schritten näher. Morgen Mittag (14 Uhr) kämpft der OFC beim Tabellen-13. um wichtige Punkte in der Regionalliga Südwest. Doch nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes hat die Partie eine besondere Brisanz. Die Polizei stuft die Begegnung gar als sogenanntes „Risikospiel“ ein. Das Aufeinandertreffen bedürfe einer besonderen polizeilichen Präsenz, hieß es in einer Mitteilung der Kasseler Einsatzkräfte. Von den Beamten werden zwischen 2000 und 2500 Zuschauer im Auestadion erwartet, darunter sollen etwa 400 bis 600 Anhänger aus Offenbach anreisen. „Die Kasseler Polizei rechnet bei dieser Begegnung auch wieder mit sogenannten Problemfans beider Vereine“, heißt es in der Mitteilung. Deshalb werde die Polizei auf die in der Vergangenheit bewährten Einsatz- und Parkplatzkonzepte zurückgreifen.

Mit konsequenter Fantrennung im und um das Auestadion soll ein Zusammentreffen der beiden Fanlager verhindert werden. In der Vergangenheit gab es gerade in diesem Punkt immer mal wieder Probleme. So hatten beispielsweise im Mai 2015 Kasselers Problemfans versucht, außerhalb des Stadions zu Offenbacher Anhängern vorzustoßen. Die Polizei verhinderte dies gerade noch rechtzeitig und nahm damals unter anderem unter Einsatz eines Wasserwerfers 50 Fans fest.

+ Mit dieser Grafik weist die Polizei auf die besondere Parkplatzsituation im Hessenderby hin. © Polizei Die Parkplatzsituation: Der Großraumparkplatz vor der Großsporthalle zwischen der „Damaschkestraße“ und der Straße „Am Auestadion“ wird nur für Gästefans aus Offenbach, Einsatzfahrzeuge und Inhabern von VIP-Karten zugänglich sein. Für alle anderen Zuschauer, die mit dem Auto anreisen, bestehen Parkmöglichkeiten entlang der Straße „Am Sportzentrum“ und auf dem Großparkplatz an den „Giesewiesen“ (siehe Grafik). Zudem weisen die Einsatzkräfte darauf hin, dass der Durchgang zwischen Eissporthalle und Auestadion vor, während und nach dem Spiel gesperrt sein werden, um ein Aufeinandertreffen der rivalisierenden Fangruppen bei der An- und Abreise zu unterbinden. (dani)

